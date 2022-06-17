سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.89 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.89 مليار درهم، بتداول 371.62 مليون سهم عبر تنفيذ 17 ألفاً و78 صفقة.

وبحسب بيانات السوقين، فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 1.66% عند مستوى 3280.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 389.005 ملايين درهم، وبحجم تداول بلغ 144.54 مليون سهم عبر 6225 صفقة.

وتصدر سهم «الإمارات للمرطبات»، قائمة الارتفاعات، بنسبة 15%، تلاه سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 2.7%، ثم سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 1.98%.

بدوره، تصدر سهم «بنك دبي الإسلامي» النشاط، مستقطباً 92.1 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بقيمة 75.35 مليون درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 55.006 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام التداولات منخفضاً بنسبة 0.99% عند مستوى 9444.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.504 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 227.079 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 10 آلاف و853 صفقة.

وتصدر سهم «أبوظبي الوطنية للتكافل»، الارتفاعات بنسبة 14.86%، تلاه سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 14.84%، ثم سهم «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية» 7.37%.

من جهته، تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 337.89 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 218.8 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» 117.7 مليون درهم.

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