«العطلات» وتراجع الأسعار تدعم مبيعات الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، أن مبيعات المشغولات الذهبية سجلت أخيراً نمواً في الطلب، بدعم من موسم العطلات الصيفية، وتراجع أسعار المعدن الأصفر.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن منافذ البيع استعادت مظاهر انتعاش تدريجي في المبيعات، ما يدعم تحسن الطلب خلال الفترات المقبلة، موضحين أن معظم المبيعات تركزت في القطع صغيرة الوزن من عياري 18 و21 قيراطاً.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب أمس، انخفاضات بقيم راوحت بين 2.25 درهم وثلاثة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 221 درهماً، بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً مبلغ 207.75 دراهم بتراجع بلغ 2.75 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 198.25 درهماً بانخفاض بلغ 2.5 درهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 169.75 درهماً بتراجع بلغ 2.25 درهم.

انتعاش الطلب

وأشار مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إلى أن انتعاش الطلب في أسواق الذهب، بدعم من استعداد المتعاملين لموسم السفر والعطلات الصيفية، والتراجع السعري للذهب.

وأضاف أن معظم الطلب تركز في هدايا المشغولات الذهبية، فيما شهدت السبائك الصغيرة والعملات الذهبية معدلات انتعاش بنسب متباينة.

تحسن متوقع

بدوره، اتفق مدير «شركة أنفار للمجوهرات»، عبدالمحسن أنفار، في أن نهاية موسم الامتحانات المدرسية، واستعدادات عدد كبير من المتعاملين للسفر، أعاد الانتعاش لمبيعات المشغولات الذهبية.

وتوقع أن تشهد مبيعات المشغولات الذهبية تحسناً بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة، لاسيما في ظل ترقب عدد كبير من المتعاملين لانخفاضات سعرية متوقعة.

انخفاضات متوقعة

في السياق نفسه، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن منافذ عدة لتجارة المجوهرات تعوّل على الفترة الحالية لتعويض فترات بطء الطلب خلال الفترة الماضية.

واعتبر أن موسم العطلات الصيفية، وتراجع الأسعار كان لهما تأثيرات إيجابية في إعادة الانتعاش بنسب كبيرة لأسواق المشغولات الذهبية.

وأضاف أن معظم عمليات الشراء تتركز حالياً في عياري 18 و21 قيراطاً، فيما يفضل عدد كبير من المتعاملين شراء القطع الصغيرة والمتوسطة، مع ترقب لانخفاضات سعرية جديدة.

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