«مجموعة تيكوم» تُعلن النطاق السعري لسهم الطرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، التابعة لـ«دبي القابضة»، التي تمتلك وتدير وتشغّل 10 مجمعات أعمال متخصصة، وتعدّ مساهماً أساسياً في تنمية القطاعات القائمة على المعرفة في دبي، عن النطاق السعري لسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي.

النطاق السعري

وأفادت في بيان بأنه تم تحديد النطاق السعري لسهم الاكتتاب العالمي بين 2.46 و2.67 درهم للسهم الواحد، في وقت ستتم فيه إتاحة 625 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة، مع احتفاظ «دبي القابضة لإدارة الأصول» (دي إتش إيه إم)، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين الإمارات، وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

القيمة المتوقعة

ووفقاً للمجموعة، فإن من المتوقع أن تراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم و1.7 مليار درهم (419 مليون دولار و454 مليون دولار)، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستراوح بين 12.3 مليار درهم و13.4 مليار درهم تقريباً (3.4 مليارات و3.6 مليارات دولار).

عملية الاكتتاب

ووفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة «دبي القابضة» المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات)، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.

كما سيكون متاحاً للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

فترة الاكتتاب

وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، أمس، وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022.

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في الخامس من يوليو 2022، اعتماداً على ظروف السوق، وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بدولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

مستثمرون أساسيون

أبرمت «مجموعة تيكوم» في 15 يونيو 2022، اتفاقات استثمار أساسي مع كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» و«شمال القابضة»، اللذين التزما باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم (77.25 مليون دولار) في الطرح العام للمجموعة، وذلك بناءً على سعر الطرح النهائي. وستخضع الأسهم المملوكة لكلا المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

وعقب إعلان سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي. وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني، يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

أما «شمال القابضة»، فهي شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي، لبناء اقتصاد وطني قوي.

الامتثال لمبادئ الشريعة

أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، ولجنة الرقابة الشرعية لبنك أبوظبي الأول، تصريحات تؤكد أن الطرح العالمي، من وجهة، نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات، ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم، لضمان أن الطرح العالمي متوافق مع مبادئ الشريعة لأسبابهم الخاصة.

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