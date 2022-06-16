«دناتا» تدعم توسعات «دويتشه هوسبيتاليتي» الألمانية في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقعت «دناتا لخدمات التمثيل»، التابعة لـ«مجموعة دناتا للسفريات»، اتفاقية شراكة مع مجموعة «دويتشه هوسبيتاليتي» الفندقية الألمانية، لتكون بمثابة الشريك التمثيلي الحصري لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي توسع فيه المجموعة الألمانية تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي مع افتتاحها أخيراً «فندق شتيجنبرجر الدوحة» في قطر، و«فندق إنترسيتي جداف دبي ووترفرونت»، والاستحواذ على إدارة «مساكن الحمرا» وفندق «قرية الحمرا» في رأس الخيمة. كما ستفتتح قريباً فندق «إنترسيتي» آخر في مسقط، وفندق «جاز إن ذا سيتي» في دبي.



وستعمل «دناتا لخدمات التمثيل»، من خلال المبيعات الإقليمية والدعم التسويقي المكثف، على تعزيز حضور العلامة التجارية «دويتشه هوسبيتاليتي» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير أعمال العدد المتزايد من الفنادق، إذ تدير المجموعة الفندقية الألمانية حالياً أكثر من 160 فندقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، وهناك أكثر من 40 فندقاً قيد التخطيط والبناء في مواقع مهمة عبر المنطقة.



وقال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات»، جون بيفان: «نتطلع إلى تقديم خبرات (دناتا لخدمات التمثيل) لدعم توسعات (دويتشه هوسبيتاليتي) الفندقية ذات المعايير العالية التي تهدف إلى تلبية الحاجة المتزايدة والخيارات المتنوعة في المنطقة، من المستويات الاقتصادية والمتوسط والفاخرة».

من جانبها، قالت نائب الرئيس للمبيعات في «دويتشه هوسبيتاليتي»، جوانا لامكي، إن منطقة الخليج تعتبر واحدة من أكثر أسواق المجموعة ديناميكية وأسرعها نمواً.

وأضافت: «مع تمثيلنا القوي في المنطقة، فإننا نتطلع إلى العمل مع (دناتا) لتوسيع حضور علامتنا وأنشطتنا التجارية».

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