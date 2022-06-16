«موانئ أبوظبي» و«الجرافات الوطنية» تؤسسان شركة دولية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، عن إبرام اتفاقية لتأسيس شركة دولية تتولى خدمات المساحة البحرية والبرية، ودعم الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وأسواق عالمية.

ووقع الاتفاقية كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول.



الشركة الجديدة

وستعمل الشركة الجديدة التي تم تسميتها «سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية»، على تقديم مجموعة من النشاطات والعمليات، بما فيها خدمات المساحة البرية والبحرية (الجيوفيزيائية والجيوتقنية)، وخدمات الدعم في أعمال الجرف البحرية.

وتتيح الشركة خدمات عمليات بحرية متكاملة مثل خدمات الغوص التجارية، والمركبات التي تعمل عن بعد تحت الماء، ومركبات غير مأهولة لفحص المنشآت البحرية، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.



خمات وقطاعات

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن تأسيس «سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية» سيتيح مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاعات حيوية، كما يؤكد على ما تتمتع به الشركات الإماراتية من خبرات واسعة ومميزة، ما يتيح لها المساهمة في إرساء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة اقتداءً بتوجيهات القيادة.



المسح البحري

من ناحتيه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول، «من خلال الجمع بين خبرتنا وخبرة (موانئ أبوظبي) في هذه الشراكة طويلة الأمد، ستقدم الشركة الجديدة عمليات المسح البحري الأكثر تقدماً وابتكاراً، وحلول الغوص لمختلف البيئات وعبر مناطق جغرافية أوسع»، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في دعم استراتيجية النمو والتوسع لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.



في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة سفين فيدرز»، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ- مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار مبارك الشيبة: «ستعمل الشركة الجديدة على الارتقاء بخدمات المسح البحري والعمليات البحرية إلى آفاق جديدة انطلاقاً من خبرة الجانبين في تنفيذ بعض المشورعات الأكثر تقدماً».



يشار إلى أن «شركة سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية» ستوفر خدماتها في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية التي تعمل فيها كل من «مجموعة موانئ أبوظبي» و«مجموعة الجرافات البحرية الوطنية» من بينها السعودية، مصر، تايوان، السودان، العراق، موريتانيا، موريشيوس، غينيا، باكستان، وغرب الهند.





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