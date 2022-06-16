بدء الاكتتاب في أسهم «تيكوم» بسوق دبي المالي اليوم

المصدر: مدحت السويفي ووام ■ دبي

يبدأ اليوم فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي العالمي لمجموعة «تيكوم»، التابعة لدبي القابضة، لنحو 625 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك لإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.وبحسب نشرة الطرح، ستبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو الجاري على أن تنتهي في 24 يونيو 2022، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو وتنتهي في 23 يونيو 2022.

وتحتفظ دبي القابضة لإدارة الأصول «دي إتش إي إم» بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع» في دولة الإمارات. ودبي القابضة لإدارة الأصول، هي مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تُعد دبي القابضة الشركة الأم.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح العالمي وإدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي «الإدراج» في 5 يوليو 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج.

وعُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.

إلى ذلك، استقرت أسواق المال المحلية بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات أمس.

واستقطبت الأسواق المحلية سيولة تقدر بنحو 1.81 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% أو ما يعادل 37.99 نقطة، مغلقاً عند 3335.79 نقطة. وبلغت المكاسب السوقية لسوق دبي المالي في جلسة أمس، نحو 4.940 مليارات درهم، ليرفع مكاسبه في جلستين إلى ستة مليارات درهم.

بدوره، صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.39% إلى 9539.17 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news