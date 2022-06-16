«دو» تستقطب 3 كفاءات إماراتية إلى فريقها القيادي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في فريقها التنفيذي.

وأفادت في بيان بأن هذه التعيينات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لترسيخ ريادتها في مجال التوطين، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز تطوّرهم المهني.

نهج استراتيجي

ولفتت «دو» إلى أن كلاً من محمد القبيسي، وخالد المزروعي، وحسن علي بلهون الشميلي، سيمارسون مهامهم في تنفيذ استراتيجيات الشركة، والإشراف على إدارة عملياتها.

وأكدت أن التعيينات الجديدة تنسجم مع النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة، والذي يستهدف رعاية الكفاءات الإماراتية، وضمان تمتعها بآفاق وظيفية طويلة الأجل، لافتة إلى أن نسبة الإماراتيين من إجمالي القوة العاملة في الشركة تبلغ 40%، فيما يشغل 47% منهم مناصب قيادية في الشركة.

كفاءات إماراتية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يسرنا الإعلان عن انضمام ثلاثة من الكفاءات الإماراتية على مستوى قطاع الاتصالات إلى فريقنا القيادي، الذين يشكلون إضافة مهمة لأعمالنا، لاسّيما في هذه المرحلة المهمة للغاية في تاريخ الشركة، التي نسعى خلالها إلى تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤيتنا للمستقبل».

خبرات كبيرة

ووفقاً لـ«دو»، يتمتع محمد القبيسي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي - الحلول الرقمية والخدمات لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار» في «دو»، بخبرة تقارب 20 عاماً في قطاع الاتصالات في الإمارات.

بدوره، يمتلك خالد المزروعي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي - تطوير الأعمال لقطاع التكنولوجيا والإبتكار» في «دو»، 20 عاماً من الخبرة التي اكتسبها من خلال توليه العديد من المناصب والأدوار الوظيفية في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، تولّى حسن بلهون الشميلي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي - تخطيط الشبكات» في «دو»، خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب العليا في قطاع الاتصالات على مدار 25 عاماً.

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