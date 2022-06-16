«بيوت العطلات» في دبي تسجل في 2021 أعلى معدل للإشغال على الإطلاق

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد وحدات «بيوت العطلات» في الإمارة ارتفع من 1641 وحدة في عام 2015، عند إطلاق النظام الجديد، إلى 13 ألفاً و722 وحدة في نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 736% خلال سبع سنوات.

معدل الإشغال

وذكرت الدائرة في تقرير سنوي عن أداء القطاع السياحي في الإمارة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن معدل إشغال وحدات «بيوت العطلات» ارتفع من 49% في عام 2015 إلى 59% في عام 2021، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات التي دخلت الخدمة.

وأشارت إلى أن قطاع بيوت العطلات سجل في عام 2021 أداءً استثنائياً، إذ وصل معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأضافت أن معدل السعر اليومي لـ«بيوت العطلات» سجل هو الآخر أعلى معدل على الإطلاق، إذ وصل إلى 963.10 درهماً مرتفعاً من 801.30 درهم في عام 2020، بنسبة نمو جاوزت 20%.

ولفتت الدائرة إلى أن النمو السريع لسوق تأجير «بيوت العطلات» في دبي يسلط الضوء على ديناميكيات السوق المتغيرة.

خيارات الإقامة

وأضافت أن المشروعات الفندقية الجديدة و«قيد الإنشاء»، تسلط الضوء على الجهود المبذولة لتنويع خيارات الإقامة في سوق دبي الفندقية، مشيرة إلى الاعتراف بدبي، ومنذ فترة طويلة، بين أفضل وجهات السفر الفاخرة في العالم، والجهود المتضافرة لتعزيز وتوسيع جاذبيتها لفئات الزوّار الجديدة.

وأوضحت أن خيارات «بيوت العطلات»، والشقق المخدومة، فضلاً عن الفنادق ذات الميزانية المحدودة المتوسطة والفاخرة، تشكل مجموعة واسعة من خيارات الإقامة المصممة لتناسب جميع أذواق وميزانيات زوّار دبي.

مرونة كبيرة

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «السوق الفندقية في دبي تمتاز بالمرونة الكبيرة، وتتيح العديد من خيارات الإقامة».

وأكد أن «بيوت العطلات» والشقق الفندقية في الإمارة، أسهمتا في ارتفاع أعداد الليالي الفندقية التي يقضيها الزوّار خلال عطلاتهم في الإمارة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «تنوّع خيارات الإقامة يزيد من جاذبية السوق الفندقية أمام مختلف شرائح الزوّار، بدءاً من الفنادق الفاخرة إلى المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن الشقق ووحدات بيوت العطلات».

ولفت إلى أن جزءاً من زوّار دبي من فئة العائلات يفضلون خيارات الشقق الفندقية أو «بيوت العطلات»، مبيناً أن السوق الفندقية في دبي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدنا نمواً متواصلاً في الطلب.

وأكد خوجلي أن دبي وجهة سياحية شهيرة لها مكانتها العالمية، تستقطب سنوياً الملايين من الزوّار، وحققت مستويات أداء قوية في ظل جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن التوقعات تدل على حجوزات قوية خلال الأشهر المقبلة، في وقت تشهد فيه حركة الزوّار الدوليين تسجيل معدلات نمو متواصلة شهراً بعد آخر.

بيوت العطلات

«بيوت العطلات» هي وحدات عقارية مؤثثة يتم تخصيصها وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، بهدف مزاولة نشاط خدمة التأجير، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وذلك بشكل منتظم ومستمر.

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