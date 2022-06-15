6 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في جلستين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استقرت أسواق المال المحلية بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء وذلك قبيل انطلاق الاكتتاب الأولي لمجموع تيكوم وتزامنا مع عودة الصعود لأسواق المنطقة لتأتي على النقيض من أسواق الأسهم العالمية التي تتعرض لتقلبات وسط ترقب المستثمرين لنتائج اجتماعات البنوك المركزية وتوجهاتهم حيال أسعار الفائدة وزيادتها المنتظرة مع ارتفاع وتيرة التضخم بشكل قياسي.

واستقطبت الأسواق المحلية سيولة تقدر بنحو 1.81 مليار درهم، منها 387.37 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم التداول على 312.75 مليون سهم، موزعة بواقع 105.77 ملايين سهم في سوق دبي، و206.97 ملايين سهم في سوق أبوظبي، من خلال 15 ألفاً و385 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% أو ما يعادل 37.99 نقطة، مغلقاً عند 3335.79 نقطة، بدعم جماعي من الأسهم القيادية. وبلغت المكاسب السوقية لسوق دبي المالي في جلسة أمس، نحو 4.940 مليارات درهم، ليرفع مكاسبه في جلستين إلى ستة مليارات درهم.

وصعدت أسهم «إعمار العقارية» 0.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.24%، و«دبي الإسلامي» 2.26% و«ديوا» 0.77% وشركة «سوق دبي المالي» 2.7%.

وتصدر سهم «الإمارات للمرطبات» الارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 14.94%، فيما ارتفع سهم «الأغذية المتحدة» 12.5% وزاد سهم «دار التكافل» 5.05%، وسهم «إعمار للتطوير» 2.75%.

كما تصدر «بنك المشرق» النشاط في سوق دبي مستقطباً 88.59 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 87.9 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 42.19 مليون درهم.

بدوره، صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.39% إلى 9539.17 نقطة، مع ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.31%، و«ألفا ظبي» 0.75%، و«الدار العقارية» 1.88%. وازداد سهم «جلفار» 4%، و«فيرتغلوب» 2.23%، و«ايزي ليس» 2.2%، و«إشراق القابضة» 2.2%، و«مجموعة موانئ أبوظبي» 2.04%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 335.74 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بـ268.27 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً 117.4 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 92.3 مليون درهم.

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