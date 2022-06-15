"الاقتصاد" تستدعي. 40 الف سيارة لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة حوالي، 40 ألف سيارة في شهر يناير2022 لأسباب تتعلق بالسلامة العامة والأمان، وذلك عبر 24 حملة شملت طرزاً عالمية متعددة المنشأ.

وجاءت السيارات من طراز "شيفروليه" كأكثر الفئات استدعاءً في الشهر المذكور وبنسبة 47.7 %، بواقع 18.645 ألف سيارة ضمن 5 حملات استدعاء، في حين جاءت سيارات "جي أم سي" بنسبة 44% بواقع 17.536 ألف سيارة، ضمن 4 حملات، و "كاديلاك" بحصة 8% بواقع 3194 سيارة ضمن 3 حملات، و"مرسيدس بنز" 1.3% بواقع 528 سيارة ضمن 9 حملات، و"فورد" 0.02% بواقع 10 سيارات ضمن حملة واحدة، وأخيرا الدراجات من طراز ياماها" بواقع 4 دراجات، ضمن حملتين.

وأوضحت الوزارة ان حملات الاستدعاء جاءت لاسباب مختلفة من بينها عيوب في نظام الفرامل واعطال في نظام الوسائد الهوائية وعدم توافق وحدات الاتصال في بعض السيارات مع المواصفات ووجود عيوب في فلتر الوقود و غيرها.

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