«أوبك» تواصل توقعاتها الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي

المصدر: أبوظبي ــ وام

حافظت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها الإيجابية بشأن مواصلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الصادر أمس عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر يونيو الجاري.

وأكدت «أوبك» أن أعداد السياح المسجلة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، اقتربت من المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل جائحة «كوفيدـ19»، وذلك بدعم من التنظيم الناجح لفعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث وصل عدد الزوار إلى دبي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 3.97 ملايين زائر، بزيادة كبيرة قدرها 1.27 مليون زائر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الإنفاق السياحي شكّل دفعة لدعم الانتعاش الاقتصادي، حيث يشكل قطاع السفر والسياحة نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ولفت التقرير إلى أن «مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات» في دولة الإمارات ارتفع من 54.6 خلال أبريل الماضي، إلى 55.6 خلال مايو الماضي، ليسجل أعلى نسبة نمو خلال خمسة أشهر.

وكانت «أوبك» توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية التي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19».

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