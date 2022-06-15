«دو» تستقطب ثلاث كفاءات إماراتية إلى فريقها القيادي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في فريقها التنفيذي، في وقت تواصل فيه الشركة المضي قدماً في خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع النمو عبر جميع قطاعات أعمالها، لا سيما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأفادت في بيان، بأن هذه التعيينات تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لترسيخ ريادتها في مجال التوطين، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، ودعم المواهب الشابة، وتعزيز تطورهم المهني، بما يسهم في بناء فريق عمل يضم نخبة من القادة الإماراتيين ذوي الخبرات والكفاءات العالية على مستوى قطاع الاتصالات.



نهج استراتيجي

ولفتت «دو» إلى أن كلاً من محمد القبيسي، وخالد المزروعي، وحسن علي بلهون الشميلي، سيمارسون مهامهم في تنفيذ استراتيجيات الشركة، والإشراف على إدارة عملياتها.

وأكدت الشركة أن التعيينات الجديدة تنسجم مع النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة منذ تأسيسها، والذي يستهدف رعاية الكفاءات الإماراتية، وضمان تمتعها بآفاق وظيفية طويلة الأجل، لافتة إلى أن نسبة الإماراتيين من إجمالي القوة العاملة في الشركة تبلغ 40%، في ما يشغل 47% منهم مناصب قيادية في الشركة.



كفاءات إماراتية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يسرنا الإعلان عن انضمام ثلاثة من الكفاءات الإماراتية على مستوى قطاع الاتصالات إلى فريقنا القيادي، والذين يشكلون إضافة مهمة لأعمالنا، لا سّيما في هذه المرحلة المهمة للغاية في تاريخ الشركة، والتي نسعى خلالها إلى تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤيتنا للمستقبل».



دعم التوطين

وأضاف: «يأتي استقطابنا لهذه الخبرات الوطنية تماشياً مع جهودنا الحثيثة لتعزيز استراتيجية التوطين التي ندرك جيداً أنها تشكل ركيزة أساسية للازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات على المدى الطويل».

وأكد الحرص على لعب دور حيوي في رسم معالم المستقبل المستدام لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من المبادرات، وبرامج التدريب والتطوير المهني، معرباً عن الثقة بأن خبراتهم الواسعة ورؤاهم القيادية ستدعم «دو» خلال المرحلة المقبلة من رحلتها الاستراتيجية، مع تركيز أكبر على تلبية متطلبات المتعاملين وتعزيز تحول أعمالها.



خبرات كبيرة

ووفقاً لـ«دو»، يتمتع محمد القبيسي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي – الحلول الرقمية والخدمات لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار» في «دو»، بخبرة تقارب 20 عاماً في قطاع الاتصالات في الإمارات.

بدوره، يمتلك خالد المزروعي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي – تطوير الأعمال لقطاع التكنلوجيا والإبتكار» في «دو»، 20 عاماً من الخبرة التي اكتسبها من خلال توليه العديد من المناصب والأدوار الوظيفية في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، تولّى حسن بلهون الشميلي، الذي سيشغل منصب «مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات» في «دو»، خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب العليا في قطاع الاتصالات على مدار 25 عاماً.

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