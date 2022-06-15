«إكسبو 2020 دبي» يطلق أولى مجموعاته من «الرموز غير القابلة للاستبدال»

المصدر: أزاد عيشو – دبي

كشف مكتب «إكسبو 2020 دبي» أنه أنشأ مجموعته الأولى من «الرموز غير القابلة للاستبدال» ذات الإصدار المحدود «NFTs»، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على تلك الرموز من خلال المحافظ الرقمية الخاصة بعملة «إيثيريوم».

وذكر المكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني أنه يمكن للراغبين، التسجيل ومشاركة تفاصيل محفظتهم الرقيمة بحلول الاثنين 20 يونيو الجاري.

وتعد «الرموز غير القابلة للاستبدال» أصولاً رقمية تحمل شيفرات مميزة محفوظة على «بلوك تشين»، بما يعزز خصوصيتها وملكيتها.

وسجل «إكسبو 2020 دبي»، أكثر 24 مليون زيارة خلال 182 يوماً من التجارب التي لا تُنسى، إذ استقبل 192 دولة، وأظهر للعالم ما يُمكن تحقيقه عندما تجتمع البشرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news