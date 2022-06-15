الأسهم المحلية تحقق أفضل أداء على مستوى المنطقة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حققت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أفضل أداء على مستوى أسواق المنطقة، مستقطبة سيولة تقدر بنحو 1.75 مليار درهم، منها 272.28 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحجم تداول على 295.14 مليون سهم، موزعة بواقع 113.38 مليون سهم في دبي، و181.76 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 17 ألفاً و197 صفقة. وربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 9.8 مليارات درهم في نهاية تعاملات أمس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 10.7 نقاط، مغلقاً عند 3297.80 نقطة بدعم جماعي من الأسهم القيادية.

وصعدت أسهم «إعمار العقارية» 0.36%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.52%، و«العربية للطيران» 2.89%.

وتصدر سهم «الإمارات للمرطبات» الارتفاعات بنسبة 14.85%، فيما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» 2.76% وذلك بعد استكمالها الاستحواذ على «أليانز للخدمات البحرية واللوجستية». بدوره، ارتفع سهم «أرامكس» 2.02%.

كما تصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 68.68 مليون درهم، تلاه «ديوا» 39.63 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بنحو 29.49 مليون درهم.

إلى ذلك، صعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1% إلى 9502.05 نقطة مع ارتفاع سهم «إيه دي سي» 5.42%، و«اتصالات» 4.24%، و«أدنوك للحفر » 2.42%. وازداد سهم «إشراق القابضة» 1.93%، و«دانة غاز» 1.89%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 348.17 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بـ248.97 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً 176.85 مليون درهم، و«اتصالات» 98.53 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 80.47 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news