برامج مسرّعات "فينتك هايف" مركز دبي المالي العالمي تعود هذا العام مع تركيز كبير على التأثير والاستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن موعد انطلاق الجولة الأولى لبرنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" (FinTech Accelerator ). ومن المقرر أن تستمر الجولة لغاية 7 يوليو 2022.

ويقدم برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" من مركز دبي المالي العالمي لأكثر الشركات الناشئة ابتكاراً إمكانية الوصول إلى مجموعة من أضخم البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المنطقة، لتستفيد من فرص إبرام علاقات الشراكة والعمل مع المستثمرين والاستفادة من توجيهات الخبراء في القطاع وغير ذلك من المزايا.

وسيتم دعم الشركات الناشئة المشاركة بعد اختيارها وفق عملية صارمة، عبر ترشيحها للعمل مع شركاء مناسبين خلال المنافسة، وستحظى هذه الشركات بعد ذلك بفرصة عرض أفكارها التجارية على مجموعة بارزة من الأطراف المعنية تضم نخبة من الشركاء في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط.

وسيستهل البرنامج أسبوعه الأول بمعسكر تدريبي مكثف يمتد على مدار خمسة أيام، وسيضم ورش عمل يديرها خبراء في القطاع ورواد فكر حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك القوانين واللوائح المحلية، وتوجهات السوق المستقبلية، والتوجهات التقنية، والتوظيف، والتمويل.

وفي نسخة هذا العام، تم اختيار 20 شركة ناشئة تتركز عملياتها على مجموعة من الحلول بدءاً من "التكنولوجيا التنظيمية" ( RegTech) ومجالات الامتثال إلى حلول الدفع القائمة على البلوك تشين، للمشاركة في جولة المنافسات الأولى للبرنامج، والتي ستقام تحت شعار "التأثير والاستدامة". وستعمل هذه الشركات على ابتكار حلول لمجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك العملات الرقمية، ومحافظ الأصول الرقمية، و"التكنولوجيا الاستثمارية" (InvesTech) وغير ذلك، باعتبارها العناصر الرئيسية التي ستستشرف مستقبل قطاع الخدمات المالية.

وتضم قائمة الشركاء المشاركين في الجولة الأولى من برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" 2022 بنك اتش اس بي سي؛ ومصرف أبوظبي الإسلامي؛ والمصرف؛ و بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق؛ ومجموعة زيورخ للتأمين؛ وبنك الإمارات دبي الوطني؛ وشركة فيزا؛ ومجموعة بريد الإمارات؛ وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وبنك أبوظبي التجاري.

وبالتزامن مع برنامج "مسرّع التكنولوجيا المالية 2022"، سيواصل برنامج "أكسيليريت هير" ( AccelerateHER) التابع لـ "فينتك هايف" تمكين المواهب النسائية الشابة للعب دور أكبر في استشراف مستقبل قطاع الخدمات المالية. وستنضم المشاركات في نسخة هذا العام إلى المعسكر التدريبي على مدار خمسة أيام.

وفي نسخة هذا العام التي تقام برعاية بنك "إتش إس بي سي"، استقبل برنامج "أكسيليريت هير" عدداً قياسياً من طلبات المشاركة، الأمر الذي يعكس الشعبية المتنامية للبرنامج، والمكاسب القيّمة التي يوفرها للمشاركات، بما في ذلك تزويد المديرات التنفيذيات الشابات الطموحات بالأدوات والخبرات اللازمة لتعزيز معارفهن والوصول إلى شبكة واسعة من أبرز الأطراف المعنية في القطاع.

وعلى امتداد شهر كامل، سيتسنى للمشاركات في برنامج "أكسيليريت هير" هذا العام أيضاً حضور ورش عمل ستركز على صقل المهارات الناعمة. وستنطلق المنافسة الثانية للبرنامج هذا العام في سبتمبر، وذلك بالتوازي مع الجولة الثانية لبرنامج "مسرع التكنولوجيا المالية".

وفي هذا الصدد، قالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي: "تستقطب برامج المسرعات التي نطلقها سنوياً أبرز المواهب الواعدة في قطاع الخدمات المالية، لذلك تبوأت هذه البرامج مكانة مرموقة نظراً لفوائدها وتأثيراتها الكبيرة، ونجاحها بتمكين المشاركين من تحويل أفكارهم البناءة لأثر إيجابي على قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، تزامناً مع ترسيخ مكانتنا كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للابتكار".

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