محللون يحذرون من إمكانية هبوط "بتكوين" إلى دون 8 آلاف دولار

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تستمر اضطرابات سوق العملات المشفرة بقيادة "بتكوين"، لتزيد من خسائرها خلال تداولات اليوم، وسط هبوط معنويات المتداولين بسبب مخاوف رفع الفائدة بوتيرة كبيرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.

وتراجعت بتكوين بنسبة تصل إلى 12% لتصل إلى 20.8 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، قبل أن تقلّص بعض خسائرها إلى تراجع بنسبة 8.2% بتعاملات الثلاثاء لتتداول عند سعر 22.6 ألف دولار وهو ما يثير مخاوفًا بشأن مستقبلها مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية في ظل تحذيرات المحللين من انخفاض حاد لأكبر عملة مشفرة في العالم إلى 8 آلاف دولار مع تدفق الأخبار السلبية واستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ويعكس تراجع بتكوين انخفاض سعرها بنسبة 65% مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها بتكوين في نوفمبر من العام الماضي.

هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة لأقل من تريليون دولار، للمرة الأولى منذ مطلع 2021، حيث تراجعت إلى 952 مليار دولار بانخفاض 7% عن أمس، وفقا لموقع "كوين ماركت كاب" للبيانات.

ووفقًا لبيانات من «كوين جلاس»، تمت تصفية مراكز بقيمة 1.1 مليار دولار في العقود الآجلة للعملات المشفرة في الـ 24 ساعة الماضية، منها حوالي 685 مليون دولار كعقود طويلة الأجل، و468 مليون دولار قصيرة الأجل وهذا هو أكبر عدد من الصفقات الطويلة والقصيرة في الأشهر الثلاثة الماضية على الأقل.

ودفع الانهيار الكبير للبتكوين منصة التداول بينانس ومنصة إقراض العملات المشفرة سيلزياس نتورك إلى وقف عمليات السحب.

وبحسب محللون، فإن انهيار أسعار العملات المشفرة يعود إلى رغبة بعض المستثمرين في التخلص من تلك العملات وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأصول الخطرة وبالتزامن مع المبيعات المكثفة التي تشهدها الأسهم، في ظل تزايد التكهنات بأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً لمكافحة التضخم الأعلى منذ أربعة عقود يمكن أن تغرق الاقتصاد في ركود.

وبنفس الوتيرة تراجعت أسعار مجموعة أخرى من العملات المشفرة منها إيثريوم وأفالانش.

فيما ارتفع سعر إيثريوم ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.6% بتعاملات اليوم لتسجل 1227 دولارا إلا أن خسائرها خلال الأسبوع جاوزت 29%.

فيما انخفضت بينانس كوين بنسبة 1.9% إلى 227.8 دولارا، وبلغت الخسائر الأسبوعية 19%.

وسجلت دوج كوين انخفاض هامشيا بنسبة 0.07% عند 0.056 دولار، ووصلت الخسائر الأسبوعية لهذه العملة 28%.

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