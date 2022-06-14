«دبي المالي» يُطلق عقوداً مستقبلية جديدة لأسهم «ديوا» و«جي إف إتش»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية، أطلق سوق دبي المالي، عقوداً مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لشركتي: هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«مجموعة جي إف إتش المالية» المدرجتين في السوق.

وأفاد بيان بأن خطوة سوق دبي المالي، ترفع عدد الشركات التي يوفر لها عقوداً مستقبلية على أسهمها الفردية إلى 12 شركة مدرجة، ولآجال تمتد إلى شهر وشهرين وثلاثة أشهر.

يُشار إلى أن سوق دبي المالي هو أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ عام 2007، وهو يُعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق في 26 مارس من عام 2000.

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