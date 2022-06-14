«تنظيم الاتصالات»: 253 ألف تسجيل على النطاق الوطني «ae.»

المصدر: دبي - وام

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتسجيل 19.363 ألف اسم جديد على الإنترنت ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات «ae.» وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى 30 مايو الماضي ليبلغ العدد الكلي 252 ألفاً و639 تسجيلاً.

وأكدت الهيئة، أن النطاقات الوطنية لدولة الإمارات، تتمتع بوفرة الأسماء والاختصارات المميزة والتسجيل الفوري ودون الحاجة إلى أوراق ثبوتية، كما تتميز بأسعار تنافسية وخدمات إضافية مرتبطة بأسماء النطاقات. وتفيد النطاقات الوطنية في سهولة الظهور في محرك البحث واستهداف الجمهور والمستهلكين في دولة الإمارات، كذلك تحمي السياسات الموضوعة لهذه النطاقات الاستخدام الآمن لأفراد المجتمع وهي توفر الحماية اللازمة للعلامات التجارية بما يتوافق مع الممارسات العالمية والإجراءات المتبعة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن السنوات السابقة شهدت نمواً سريعاً في نسبة تسجيل أسماء النطاق، وكانت نسبة ارتفاع مستوى التسجيل بعام 2021 ما يقارب 30%، مقارنة بعام 2019، كما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تسجيل 19.363 ألف تسجيل جديد وبنسبة ارتفاع بلغت 25%، مقارنة بـ15.443 تسجيل جديد في الفترة ذاتها من 2021. وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تعكس ثقة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين في المزايا التي يوفّرها النطاق الوطني الذي يستمد قوته من سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً نشطاً، له مكانته العالمية والإقليمية.

وتوفر الهيئة خدمات الحصول على النطاقات الوطنية من خلال 24 مسجلاً معتمداً بخدمات مختلفة وأسعار تنافسية وسرعة في إجراءات التسجيل دون الحاجة لأي مستندات وفي غضون دقائق معدودة، فيما تعكف الهيئة حالياً على التنسيق مع مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة لدراسة توفير باقات لمسجلي الرخص التجارية. ويعد نطاق الإنترنت والموقع الإلكتروني بمثابة الحضور الرسمي للمؤسسة أو الشركة في عالم الإنترنت، ما يجعلها على تواصل مع العالم كافة.

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