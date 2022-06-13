104.3 مليارات درهم صادرات وإعادة تصدير أعضاء غرفة دبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة دبي بأن صادرات وإعادة صادرات أعضائها سجلت في مايو 2022 أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 28.3%، مقارنةً بقيمتها في مايو 2021، والتي بلغت آنذاك 18 مليار درهم، في دلالة جديدة على استدامة النمو الاقتصادي في دبي، وتنافسية القطاع التجاري بالإمارة ومرونته، رغم التحديات العالمية، وفي ضوء تطبيق استراتيجية غرف دبي الجديدة لتنويع التجارة والأسواق المستهدفة.

ولفتت الغرفة إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة (يناير - مايو 2022)، سجلت نمواً بنسبة 15.8%، مع بلوغ قيمتها 104.3 مليارات درهم، مقارنةً مع 90.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2021. ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، إلى أكثر من 291 ألف شهادة، بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنةً بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2021.

استدامة النمو

وأكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، أن «النمو الذي تحققه صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يأتي ترجمةً لأهداف خطة دبي للتجارة الخارجية، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026»، مؤكداً أن «غُرَف دبي تركز في استراتيجيتها الجديدة على تنويع أسواق صادرات الأعضاء، بما يخدم الخطط التنموية للإمارة».

ولفت الغرير، إلى أن التسهيلات التي وفرتها الغرفة لتجار دبي للتعرف إلى فرص التصدير في أسواق ناشئة وجديدة، أسهم بدور كبير في تنويع شبكة العلاقات التجارية للإمارة، وفتح آفاقٍ جديدة للتجار، مُجدِّداً التزام الغرفة العمل عبر قنوات متنوعة، لتعزيز تنافسية تجارة دبي الخارجية.

أداء استثنائي

بدوره، أشار مدير عام غرف دبي، حمد مبارك بوعميم، إلى اعتماد الغرفة على شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم شركاء عالميين ومكاتب خارجية، للارتقاء بأداء قطاع التجارة، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة.

وكشف تقرير غرفة تجارة دبي، أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة (يناير - مايو 2022)، بلغت 55.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو في شهر مايو الماضي نحو 12.1% مقارنةً بشهر أبريل السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات 12.6 مليار درهم في مايو 2022.

وأظهر تقرير غرفة تجارة دبي، استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 55% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر مايو 2022، كما أوضح التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.5% لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم، مقارنةً مع 26.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وفي شهر مايو 2022 فقط، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 16.3%، لتبلغ قيمتها 6.6 مليارات درهم، مقارنة بـ5.6 مليارات درهم في مايو 2021.

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