سيولة الأسهم تتجاوز 1.79 مليار درهم بختام جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

هبطت أسواق الأسهم المحلية بختام جلسة الاثنين، واستقر مؤشر الأسواق في المنطقة الحمراء بانخفاض مع تزايد الضغوط البيعية والهبوط الشبه جماعي للقطاعات القيادية. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.792 مليار درهم، منها 1.45 مليار درهم بأبوظبي و341.38 مليون درهم بدبي.

وجرى التداول على نحو 363.2 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 134.57 مليون سهم في دبي ونحو 228.62 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 17495 صفقة. وهبط مؤشر سوق دبي 2.64% ليغلق عند 3287.10 نقطة بضغط نزول جماعي للأسهم القيادية. وهبط سهم «إعمار العقارية» 4.87% و«الإمارات دبي الوطني» 2.95%.

كما نزلت أسهم شركة «سوق دبي المالي» 6.09%، و«ديوا» 0.76%، و«دبي الإسلامي» 2.71%. وتراجع «جي أف أتش المالية» 3.57%. فيما ارتفع سهم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 14.77% بالغا 3.03 درهم. وزاد سهم «الخليج للملاحة» 1.85 %. وارتفع « دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 1.4%، وصعد «البنك التجاري الدولي» 0.63%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 77.46 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 2.95 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنحو 41.9 مليوناً.

وقال جمال عجاج، المحلل المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» إن الٍأسواق المحلية تأثرت بأربعة عوامل في مقدمتها الأحداث الجيوسياسية وتطورتها ما بين روسيا وأكرانيا والصين وتايوان ، إضافة للتأثيرات المعنوية على المستثمرين جراء قرب رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى، وعودة زيادة كورونا بشكل سريع، واتجاه البعض بالسيولة للمشاركة بالطروحات الجديده.

وتراجع سوق أبوظبي بنسبة 1.78% ليغلق عند 9407.3 نقطة ليهبط بذلك للجلسة التاسعة على التوالي مع تراجع «الإمارات للتأمين» 9.43% و«إي دي سي» 6.37% و «إشراق» 5.7%، فيما هبط «الجرافات البحرية» 5.26% و«الدار العقارية» 4.76%، و«أبوظبي الأول» 2.54%. وتراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.24%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 374 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بـ 346 مليون درهم تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 331.77 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 270.35 مليون درهم تلاه «بروج» بقيمة 128.91 مليونا. وكان «بلدكو» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 0.2%. وكان «الإمارات للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.43%.

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