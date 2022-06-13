«محطة الطويلة» تنتج 100 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، أنَّ إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في «محطة الطويلة» بلغ 50% من الطاقة الإنتاجية للمحطة.

وأفادت في بيان، بأن محطة الطويلة للتناضح العكسي، والتي تم ربطها بشبكة أبوظبي في ديسمبر 2021 تنتج نحو 100 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة، وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري إلى 200 مليون غالون يومياً، ما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن إنتاج المياه منخفضة الكربون، يعتبر ركيزة استراتيجية رئيسية لإزالة الكربون على المدى الطويل من عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة.

وأضاف: «بدأت الشركة بالتخطيط لتطوير أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في العالم في عام 2018، وتمكنت من الوصول إلى إنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة، ما يثير الشعور بالفخر لتحقيق هذه النتيجة، ليس على مستوى الشركة فحسب، إنما على مستوى أبوظبي والدولة».

وتابع: «ستضمن عمليات إنتاج مياه محلاة منخفضة الكربون، استمرارية تلبية الطلب على المياه في أبوظبي وخارجها، وفي الوقت نفسه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير».

وقال: «نظراً لأننا نهدف إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه، عن إنتاج الطاقة الكهربائية، فإن شركة مياه وكهرباء الإمارات تواصل زيادة الاستثمار في تطوير مشروعات التناضح العكسي، وبحلول عام 2030 نتوقع أن يكون أكثر من 90% من إنتاجنا من المياه، عبر تقنية التناضح العكسي، ما يؤدي إلى خفض إجمالي انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج المياه من 14.6 مليون طن في عام 2020 إلى 2.1 مليون طن بحلول عام 2030».

وأكد أن الشركة تتطلع إلى تحقيق كامل الطاقة الإنتاجية لمحطة التناضح العكسي في «الطويلة» قريباً، وإلى مشروعات التناضح العكسي الأخرى، لبدء إنتاج المياه خلال السنوات المقبلة.



وتُعدُّ محطة الطويلة للتناضح العكسي، رابع محطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي. وتنتج هذه المحطات الأربع جميعها 227 مليون غالون من المياه يومياً من خلال التناضح العكسي، والتي سترتفع إلى 327 مليون غالون بمجرد وصول محطة الطويلة للتناضح العكسي إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.

وفي هذه المرحلة، ستشكل المياه المنتجة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون ما يقرب من ثلث إجمالي إنتاج المياه في إمارة أبوظبي.

يذكر أن نّ المحطة تضم نحو أربعة ملايين لوح شمسي، وتستقطب أحدث تقنيات الألواح الشمسية البلورية ثنائية الوجه لإنتاج الكهرباء.

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