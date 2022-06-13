«بروج» تنضم إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي» العالمية للأسهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

انضمت «شركة بروج بي إل سي» البتروكيماوية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE، إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي راسل» للأسهم العالمية، والتي تضم ثلاثة مؤشرات معروفة عالمياً هي: «مؤشر فوتسي الناشئ»، «مؤشر فوتسي العالمي لشركات رأس المال الكبير»، و«مؤشر فوتسي القياسي العالمي»، وذلك اعتباراً من 10 يونيو 2022.



مكانة عالمية

وأفاد بيان للشركة، بأن المستثمرين في جميع أنحاء العالم، يسترشدون بمؤشرات «فوتسي راسل» في ما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول، وبناء المحافظ الاستثمارية.

ولفت البيان إلى أن انضمام «بروج» إلى هذه المؤشرات الرئيسية، يعكس مكانة الشركة وحضورها العالمي المتنوع، ومسيرة نموها القوية، ويسهم في دعم تنويع قاعدة مساهميها وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.



اكتتاب «بروج»

ولفت البيان إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشريكها الاستراتيجي «بورياليس» استكملتا بنجاح في الثالث من يونيو 2022، إدراج حصة من أسهم شركة «بروج» والتي تمثل 10% من إجمالي رأس المال المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحقق الاكتتاب العام الأولي عائدات إجمالية تزيد عن ملياري دولار، ليصبح بذلك أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في تاريخ أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات، محققاً أعلى مستويات التغطية من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات على مدى عقدين تقريباً.



قوة وخبرة

تجمع «بروج» التي تأسست عام 1998 بين نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها المساهمون الرئيسيون بأغلبية الأسهم في الشركة: شركتا «أدنوك» و«بورياليس»، من خلال منشآتها لإنتاج البتروكيماويات في أبوظبي، ومراكز التسويق والمبيعات في سنغافورة.

وتعتبر «بروج» واحدة من أكبر الشركات العالمية في توفير حلول الـ«بولي أوليفينات» المبتكرة والمتنوعة لخدمة قطاعات عدة منها: البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، السيارات، الرعاية الصحية، التغليف المطور.

ويعمل لدى الشركة أكثر من 3100 موظف وتوفر خدماتها لمتعاملين في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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