سداد رسوم المعاملات الحكومية في دبي ببطاقات الخصم المباشر دون «عمولة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت دائرة المالية في حكومة دبي بأنه يمكن للمتعاملين مع جميع الجهات في حكومة دبي، الاستفادة من التطوير الذي أحدثته في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية ببطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساباتهم المصرفية، سواء الجارية أو التوفيرية، وذلك عبر «بوابة سداد دبي».

وكانت الدائرة ألغت في وقت سابق من العام الماضي، العمولة التي يتحملها المتعاملون عند سداد رسوم المعاملات الحكومية من حساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية باستخدام بطاقات الخصم المباشر، عبر «بوابة سداد دبي»، والبالغة ثلاثة دراهم.

وأكّدت الدائرة إلغاء تحصيل العمولة عند سداد المتعاملين لرسوم الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، عبر بوابة «سداد دبي».



وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، حرص الدائرة على التخفيف عن المتعاملين، وضمان أفضل سبل الراحة والملاءمة والأمان في تعاملهم مع الحكومة عبر القنوات الذكية.

وأضاف أن الدائرة رفعت عدد البنوك التي يمكن للمتعاملين استخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم في سداد رسوم مختلف المعاملات والخدمات الحكومة عبر «بوابة سداد دبي»، إلى 15 بنكاً.



وتابع: «يمكن لمتعاملي البنوك الـ15 استخدام بطاقاتهم المربوطة بحساباتهم المصرفية الجارية والتوفيرية، لسداد رسوم المعاملات الحكومية، ومن دون عمولة، بعد أن تعاونت الدائرة مع مصرف الإمارات المركزي لرفع عدد البنوك من أربعة بنوك فقط إلى 15 بنكاً من خلال الربط مع منصة مصرف الإمارات المركزي لبنوك الخصم المباشر، لتشمل معظم البنوك المحلية، وبعد أن ألغت عمولة السداد البالغة ثلاثة دراهم».

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