«ديوا» تعتمد أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه

المصدر: دبي - وام

تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» شبكتها الذكية المتقدمة، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز ريادتها وتميزها العالمي في مجال خفض الفاقد في شبكات المياه. وتفوقت الهيئة على نظيراتها على مستوى العالم، وحققت إحدى أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، وسجلت عام 2021 نسبة 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية، ما يؤكد مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم، وأكثرها تميزاً في جميع المجالات.

وتتبنى الهيئة أنظمة إدارة الضغط وأنظمة «DMA» لتحديد المناطق التي توجد فيها تسريبات ومشروعات الأتمتة والتحول الرقمي التقنيات السمعية (مسجلات الصوت، مكبرات الصوت الأرضية، أجهزة تحديد نقطة التسريب، السماعات البحرية)، وتقنية غاز الهليوم المستخدمة في أنابيب التوزيع، لرصد التسريبات غير المرئية في شبكة المياه. ومنذ عام 2013 وحتى عام 2021، تم رصد 7008 تسريبات، ما أسهم في توفير 4.069.93 مليارات غالون، بما يعادل وفورات بقيمة 162.8 مليون درهم.

الكفاءة الإنتاجية

وفي هذا الصدد، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة تطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتها لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، وحققت إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، والوفاء بحجم الطلب المتزايد، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي، وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 13.417 ألف ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً».

وقال: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة. ونلتزم بالاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار، والاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، ونواصل تطوير تجارب مبتكرة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لتلبية النمو المتسارع في دبي، بما يسهم في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي للإمارة».

التوزيع الذكي

ويسهم نظام إدارة التوزيع الذكي للمياه (SDMS) في رصد التسريبات في الوقت الحقيقي، وتحديد موقعها بدقة، وإدارة الأعطال في البنية التحتية لشبكة توزيع المياه التي يصل طولها إلى 4600 كيلومتر.

وبدأت الهيئة عام 2014 بتشغيل المرحلة الأولى من نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا) في مبنى الهيئة المستدام في القوز، بما يمكّنها من مراقبة شبكة نقل المياه في دبي، والتحكم بها عن بعد وعلى مدار الساعة، وهذا يشمل شبكة أنابيب نقل المياه ومحطات الضخ والخزانات التي تمتد على أكثر من 2300 كم، من خلال تركيب ما يزيد على 8500 جهاز ذكي في الميدان. وتقوم الهيئة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من النظام، ليشمل شبكة أنابيب توزيع المياه، إضافة إلى مواصلة توسيع شبكة خطوط النقل بشكل مستمر. ويسهم مشروع «هيدرونت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة في توفير 5.3 ملايين درهم سنوياً من خلال مراقبة شبكة المياه في إمارة دبي، والتحكم بها عن بعد. ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة (سكادا)، وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري، بما يعزز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في إمارة دبي، إلى جانب توفير الجهد والوقت. وقد فاز المشروع بالجائزة الفضية عن فئة «فكرة العام للفريق»، ضمن جوائز «قمة الأفكار الأميركية 2020».

ويعمل «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» على تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة لها، وتحسين أتمتة وكفاءة العمل. وكذلك تطبق الهيئة تقنية الكرة الذكية لرصد تسريبات المياه غير المرئية في أنابيب نقل المياه التي يصعب عادةً اكتشافها أو الوصول إلى مواقعها. وحققت التقنية منذ بدء تطبيقها في أبريل 2021 وفورات بمقدار 68.45 مليون غالون، و2.74 مليون درهم. ويبلغ مجموع استثمارات برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة سبعة مليارات درهم.

6 محاور

تتضمن استراتيجية الشبكة الذكية للهيئة 2021-2035 ستة محاور، هي محور الممكنات التأسيسية، ومحور التشغيل الآلي للشبكة الذكية، ومحور حلول الطاقة الذكية والتنقل الأخضر، ومحور شبكة المياه الذكية، ومحور الذكاء الاصطناعي، ومحور الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة. وفي إطار تحقيق الأهداف قصيرة المدى لاستراتيجية الهيئة للشبكة الذكية 2014-2035، استكملت الهيئة بين عامي 2015 و2020 استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية، حيث تم تركيب أكثر من مليوني عداد، تتم قراءتها تلقائياً، وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم، لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل فعال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news