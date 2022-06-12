جمارك دبي".. أول جهة جمركية عالمياً تُعتمد مكاناً مُفضلاً للعمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت دائرة جمارك دبي على اعتماد «أفضل بيئة عمل»، للعام الثاني على التوالي: من منظمة «غريت بليس تو ورك» الأميركية Great Place to Work، بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة المعتمد عالمياً، من خلال تقييم تجربة العمل للموظفين فيها. وأفادت في بيان بأن نتائج الاستبانة أفرزت تصنيف الدائرة ضمن أفضل بيئات العمل على مستوى دولة الإمارات من أصل 20 جهة حكومية وخاصة، ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، تقديراً لجهودها في تقديم تجربة عمل مثالية وفقاً لأفضل الممارسات، لتصبح الدائرة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالمياً.

ووفقاً للبيان، تعد «جمارك دبي» أول جهة جمركية عالمياً تم اعتمادها كمكان مُفضل للعمل، بعد تقييم الخبراء في «Great Place to Work»، إذ حصلت الدائرة على الشهادة للمرة الأولى في يناير 2021، بناء على تقييم بيئة العمل، ومنها: الثقة، والابتكار، وقيم المؤسسة والقيادة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدائرة من خلال الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «حصولنا على هذا الاعتماد الدولي المرموق للعام الثاني على التوالي يدعونا للفخر والاعتزاز بما نقوم به، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي نبذلها في الدائرة، سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تطوير بيئات العمل، وجعلها جاذبة للموظف، والارتقاء بالمورد البشري، وتوفير كل سبل الراحة والسعادة له». وتابع: «أصبحت (جمارك دبي) من الجهات الداعمة للتمّيز والريادة، ومرجعاً مهماً لكثير من الجهات محلياً وعالمياً، لنكون سفراء لدولتنا فكراً وعملاً، لنواصل مسيرة الإنجازات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ووصولها إلى الرقم واحد في جميع المجالات».

ودعا الموظفين للاستمرار في الحفاظ على نهج التميز، ودعم بيئة العمل المثالية للدائرة، لتعزيز مستويات الثقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. من جانبه، قال المدير العام لـ«غريت بليس تو ورك» في الشرق الأوسط، إبراهيم المغربل، إن «جمارك دبي» هي أول جهة جمركية في العالم يتم اعتمادها كمكان رائع للعمل، إذ شرعت الدائرة في رحلتها إحداث تغييرات في ثقافة العمل، ما انعكس على تجربة موظفيها في السعي إلى تحقيق التميز في عملهم. وأشار إلى أن بعض الجهات اتجهت إلى إنهاء رحلتها بمجرد حصولها على شهادة الاعتماد، أما «جمارك دبي»، فقد حرصت على بذل مزيد من الجهد فور حصولها شهادة الاعتماد، واستمرت في رحلة تميزها. دبي ــ الإمارات اليوم

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