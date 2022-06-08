«أبوظبي الأول» يمنح كيانات «أبوظبي العالمي» خدمات تفضيلية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

وقع سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول، اتفاقية تعاون بشأن تعزيز التعاون المشترك، وتلبية احتياجات مجتمع المال والأعمال في أبوظبي.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين المؤسستين، وتقديم خدمات مصرفية تفضيلية للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وتخصيص مديري حسابات لهم، ومزايا أخرى.

وتضع الاتفاقية إطار عمل تعاونياً بين سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول، كما يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس تعاون مشترك لدعم مبادراتهما الأساسية، ومنها «المختبر الرقمي» التابع لسوق أبوظبي العالمي، والتنظيم المشترك لورش عمل متخصصة وبرامج تحفيز الابتكار.



وقال رئيس الشؤون التنفيذية للموظفين لدى سوق أبوظبي العالمي، جمعة الهاملي: «يسرنا في السوق تعزيز شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول، لتقديم خدمات مصرفية تفضيلية لمجتمع المال والأعمال سريع النمو في سوق أبوظبي العالمي»، لافتاً إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة امتداد للتعاون المستمر بين المؤسستين، وترجمة لالتزامهما بالمساهمة في جهود التنمية على مدى الطويل، وتعزيز إمكانات القطاع المصرفي والمالي في أبوظبي ودولة الإمارات.



من جانبه، أكد رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول، مصطفى الخلفاوي، الالتزام بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لمواصلة تطوير منظومة الأعمال في دولة الإمارات، ودعم نمو الشركات الواعدة.

وقال: «سيقدم (أبوظبي الأول) للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، خدمات مصرفية استثنائية بكل المقاييس، تشمل الحلول والخبرات المالية التي تم إعدادها خصيصاً للارتقاء بأعمالها نحو آفاق جديدة من التميز، بما يشمل أنشطتها في السوق المحلية والأسواق العالمية».

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