منافذ بيع في دبي تتوسع في طرح بدائل الأكياس أحادية الاستخدام

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلن مسؤولو منافذ بيع لتجارة التجزئة في دبي عن توجه للتوسع في طرح بدائل للأكياس أحادية الاستخدام، تتضمن خيارات موسعة لأكياس صديقة للبيئة من قماش ومواد مستدامة، بأحجام وألوان وخامات مختلفة وأسعار مناسبة، يمكن استخدامها أكثر من مرة، وذلك في إطار تطبيق سياسة اعتمدها المجلس التنفيذي في إمارة دبي للحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على تلك الأكياس اعتباراً من يوليو المقبل.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك التوجهات لن تنعكس سلباً على المستهلكين، بل ستكون بمثابة تغيير جديد إيجابي في قطاع تجارة التجزئة.

خيارات موسعة

وقال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق» التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة طرحت خيارات موسعة لأكياس صديقة للبيئة من قماش، ومواد مستدامة، بأسعار تراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، مع بحث خيارات أكثر خلال الفترات المقبلة، بما يتيح تنوعاً أكبر في البدائل أمام المستهلكين.

وأوضح أنه سيفرض على الأكياس أحادية الاستخدام تعرفة في إطار التمهيد للتقليل التدريجي من استخدامها، ما ينعكس إيجاباً على أنماط الاستهلاك في قطاع تجارة التجزئة، ويصب في مصلحة السلامة البيئية للمجتمع، لافتاً إلى أن أي تغيير قد يكون غير مألوف في بدايته، إلا أن المستهلكين سيعتادون على أنماط الاستخدام الجديدة في السوق.

إعادة الاستخدام

بدوره، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن المجموعة طرحت بدائل متعددة للأكياس أحادية الاستخدام من مواد مختلفة وبخيارات سعرية متنوعة ومناسبة، ما يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين أكياس بأحجام وألوان وخامات مختلفة، يمكن استخدامها في التسوق أو لأغراض أخرى، أكثر من مرة.

ورأى كومار أن الحدّ من استعمال الأكياس أحادية الاستخدام، أو فرض تعرفة محدودة عليها، لن ينعكس سلباً على المستهلكين، بل سيكون بمثابة تغيير جديد إيجابي في قطاع تجارة التجزئة، لافتاً إلى توفير خيارات متنوعة قبيل موعد التطبيق في أسواق دبي.

أكياس مستدامة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «ماجد الفطيم للتجزئة»، التي تملك وتدير مراكز «كارفور» في دولة الإمارات، بيرناردو بيرلويرو، إن مراكز «كارفور» وفرت في قطاع التجزئة أكياس مستخلصة من النباتات، ومصنوعة من مادة «النشاء»، وذلك في إطار جهودها لإزالة المواد البلاستيكية من على صناديق الدفع تماماً.

وأوضح أن أكياس النشاء الجديدة تتوافر مقابل 25 فلساً في فروع «كارفور» بأبوظبي والعين ابتداءً من الأول من يونيو الجاري، وفي دبي ابتداءً من يوليو المقبل.

وأكد أن تلك البدائل المستدامة من الأكياس تمتاز بفوائد ومزايا تفوق إلى حدٍ كبير أكياس البلاستيك التي تتطلب مئات السنين كي تتحلل، لافتاً إلى أن «كارفور» أتاح للمتعاملين كذلك الحصول على أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، مصنوعة من الورق، والمواد المنسوجة وقماش «جوكو»، والخيش.

وأشار كذلك إلى توافر أكياس منسوجة في كارفور، مع ضمان مدى الحياة، للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك، وحماية البيئة على المدى الطويل.

وتابع: «في إطار جهودها لتوفير المزيد من الخيارات، ورفع مستوى الوعي حول التسوق المسؤول، دخلت (كارفور) في شراكة مع (جمعية الإمارات للطبيعة)، بالتعاون مع (الصندوق العالمي للطبيعة)، لتصميم إصدار محدود من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بسعر 11.50 درهماً، ويظهر على كل كيس من الأكياس الثلاثة التي تم إطلاقها أخيراً، أحد الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض».

صديقة للبيئة

إلى ذلك، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية في «تعاونية الاتحاد»، محمد جمعة بالرقاد الفلاسي، إن «التعاونية» تعمل على تطبيق مبادرة سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، إذ تقدم خيارات عدة للمستهلك، منها الأكياس القماشية الصديقة للبيئة، التي يستطيع المستهلك استخدامها أكثر من مرة في عملياته الشرائية، لافتاً إلى أن معظمها يصنع من مواد قابلة للتنظيف والغسل وإعادة التدوير.

وأضاف أن مبادرة الحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد، ستطبق بداية يوليو المقبل في جميع المتاجر في دبي، كمرحلة أولى، بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد أن «تعاونية الاتحاد» وضعت خطة واستراتيجية شاملة لمراحل تطبيق المبادرة بدايةً من توعية المستهلك، وحتى توفير وسائل بديلة لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام»، لافتاً إلى حرص «التعاونية» خلال الفترة الأولى من تطبيق المبادرة على استقبال الملاحظات من المستهلكين والعمل على بحث سبل تطوير التجربة إذا تطلب ذلك.

25 فلساً على الكيس ذي الاستخدام الواحد

كشفت بلدية دبي عبر موقعها الإلكتروني أن التعرفة النقدية الجديدة بقيمة 25 فلساً ستطبق على كل «الأكياس ذات الاستخدام الواحد» المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء «صندوق الدفع»، وفق المواصفات التالية: أن يكون كل كيس ذا سماكة أقل من 57 ميكروميتر، ويشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك، الورق، البلاستيك القابل للتحلل، والمواد النباتية القابلة للتحلل.

وأضافت أن السياسة الجديدة لا تشمل أكياس تعبئة الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك، وإنما تستهدف فقط الأكياس ذات الاستخدام الواحد «لنقل البضائع»، فيما تنطبق السياسة على مواقع الشراء الإلكترونية إذا كانت تستخدم الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع.

وأوضحت أن أكياس البضائع التي تستخدم مرة واحدة تعتبر مصدراً رئيساً للقمامة العالقة والتلوث في البيئة، حيث لا تتحلل هذه الأكياس إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، ولا يتم استخدامها إلا مرة واحدة، وربما مرتين، قبل التخلص منها، إذ يتم استخدام معظمها مرة واحدة فقط لنقل البضائع من المتجر إلى المنزل.

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