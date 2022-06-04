20 مليار دولار قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت المديرة العالمية للدراسات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في جامعة "هيريوت وات دبي" الدكتورة شيرين نصار، بأن "إجمالي قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات يقدر بما يتجاوز 20 مليار دولار، وفقا لمؤشرات دراسات سوقية حديثة".

وأشارت في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" إلى أنه "وفقا للدراسات السوقية فقد بلغت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجيستية في الإمارات خلال عام 2020 نحو 19 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تصل إلى 31.41 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفق مؤشرات نمو سنوية تقدر بنحو 8.41%".

وأوضحت أن "الإمارات استثمرت مليارات الدولارات في البنية التحتية والمراكز اللوجستية لدعم الطلبات، ومن المتوقع أن يعزز قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بشكل أكبر ويعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كرائدة في مجال الخدمات اللوجستية"، لافتة إلى أن "معرض إكسبو 2020 وعودة انسيابية النقل الجوي والبحري لمختلف دول العالم بعد ذروة جائحة كورونا عزز من نشاط سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة".

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك ، تلعب التكنولوجيا دورا مهما في جعل الصناعة أكثر مرونة ونمواً، إذ يتم استخدام التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار والتعلم الآلي لنقل البضائع على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال ، توفر تقنية الروبوتات في مجال الخدمات اللوجستية وقتا وجهدا كبيرا مقارنةً بالعمل اليدوي، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والكفاءة في هذا القطاع.

وأضافت أن "إدارة اللوجستيات تلعب أيضا دورا رئيسا في نظام التخزين وسلسلة التوريد في قطاع البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التجارة الإلكترونية والسيارات والبيع بالتجزئة على تشغيل الأتمتة في سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات، و نتيجة لذلك من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 23% سنويًا خلال العام الجاري بدعم من التنويع الاقتصادي وزيادة الرقمنة".

وقالت إن " معرض إكسبو أتاح الفرصة للتواصل مع الشركات والممثلين التجاريين من جميع أنحاء العالم ، لتبادل مقترحات قيمة ودعم احتياجاتهم اللوجستية في المستقبل، و يمكن أن تستفيد دولة الإمارات بشكل كبير من الشراكات التي قدمت خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 ، على سبيل المثال ، في الحصول على التمويل والحصول على معلومات حول أحدث المنتجات والخدمات والتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، وإقامة شراكات مع المصنعين والمطورين المحليين والدوليين".

وأوضحت أنه "وفقًا للمحللين ، يعد معرض إكسبو 2020 حدث بالغ الأهمية بالنسبة لصناعة الخدمات اللوجستية في الإمارات، إضافة للتأثيرات الاقتصادية الإيجابية في مجالات مختلفة".

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