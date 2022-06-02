إنتاج «مبادلة للبترول» يصل نصف مليون برميل من النفط يومياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مبادلة للبترول، وصول حجم إنتاجها إلى نصف مليون برميل من النفط المكافئ يومياً للمرة الأولى في تاريخها منذ تأسيسها قبل 10 سنوات. ومن شأن هذا الإنجاز أن يعزز مكانة الشركة كلاعب استراتيجي في قطاع الطاقة العالمي، بزيادة في الإنتاج بلغت نسبتها 22% مقارنة بإنتاج الشركة لعام 2021.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنها نجحت في بلوغ هذه المرحلة المهمة بعد عدد من الإنجازات الرئيسة التي تم تسجيلها في غضون الـ12 شهراً الماضية، بما في ذلك الاستحواذ على حصة بلغت نسبتها 22% من حقل «تمار للغاز»، الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل، من شركة «ديليك دريلينغ»، تحمل الآن اسم «نيو ميد إينيرجي»، والتي اكتملت في شهر فبراير من العام الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق حقل «بيجاجا للغاز»، المشروع الرائد الذي تشغله شركة مبادلة للبترول، في مايو من هذا العام، إنتاجاً بلغ 500 مليون قدم مكعبة قياسية، بالإضافة إلى 16 ألف برميل من المكثفات يومياً. ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة عن تحقيق تدفق تجاري ناجح للغاز في حقل «بيجاجا»، في شهر مارس من العام نفسه. وهو حقل إنتاج يزود بشكل رئيس مجمع «بتروناس» للغاز الطبيعي المسال، والواقع في منطقة «بينتولو» من ولاية «ساراواك» الماليزية. وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مبادلة للبترول، بدءاً من مرحلة الاكتشاف إلى التطوير ووصولاً إلى مرحلة الإنتاج، بدعم من إدارة البترول الماليزية، وشركة «بتروناس»، إلى جانب عدد من شركاء الشركة والمقاولين، بعد حملة التنقيب الاستكشافية الناجحة التي امتدت خلال عامي 2013 و2014، وقرار الاستثمار النهائي الذي تم التوصل إليه في شهر مارس من عام 2018.

وأشارت الشركة إلى أنه إضافة إلى إسهام هذين المشروعين بشكل كبير في زيادة إجمالي الإنتاج، فقد لعبا أيضاً دوراً فاعلاً في تعزيز استراتيجية مبادلة للبترول، التي تركز على الغاز الطبيعي، تماشياً مع أهدافها في مجال تحول الطاقة، الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة إنتاج الغاز إلى 70% من محفظة الأصول الإجمالية في الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، منصور محمد آل حامد: «نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز المهم الذي يعكس دأبنا على العمل الجاد والمهارات التي تميز فريق عملنا. كما أنه يؤكد على نجاح استراتيجيتنا التي تعتمد على الغاز الطبيعي في تنمية محفظة أعمالنا في الأسواق الرئيسة، ما يحقق قيمة كبيرة، وينمي شراكات طويلة الأمد. وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تحول قطاع الطاقة، يسعدني أن أرى بشكل خاص الإسهام الكبير لأصول الغاز التي نديرها في زيادة الإنتاج».

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