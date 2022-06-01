"أرادَ" تصدر أول صفقة تمويل عامّ على هيئة صكوك بقيمة 350 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت شركة أرادَ للتطوير بنجاحٍ إصدار أول صفقة تمويل عامّ على هيئة صكوك بقيمة 350 مليون دولار أمريكي والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وتم تصنيف الإصدار الأول من الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمةٍ بنسبة 8.125 بالمائة ضمن نطاقٍ توجيهي مبدئي بواقع 8.25 بالمائة وبفارق 530 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة.



ومثّلت هذه الصفقة التي أعادت فتح أسواق الدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد توقف دام ستة أسابيع أول إصدار لصكوك الشركات بالدولار الأمريكي على مستوى العالم في عام 2022.

وبمجرّد إغلاق سجلّ اكتتاب هذه الصكوك، أصبحت أرادَ أيضًا أول مُصدر لصكوك الشركات لمدّة خمسة أعوام في الشارقة وأول مُصدر للصكوك على مستوى القطاع العقاري من المنطقة في عام 2022 وأول مُصدر قياسي غير سيادي بالدولار الأمريكي بعد توقفٍ دام لمدة شهرين.



وقد حظي الإصدار الأول من الصكوك بأصداءً إيجابية واسعة لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وهو ما يشكّل أكثر من ضعفي حجم المعروض.

وقال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ إن اختتام أول عمليّة ناجحة لإصدار الصكوك في أرادَ وإدراجها في سوق لندن للأوراق الماليّة يمثل شهادة واضحة من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية على السجلّ الحافل الذي تتمتع به أرادَ وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة.



وأضاف سموّه إننا مسرورن بالأصداء الإيجابيّة التي حظي بها هذا الإصدار والذي يظهر مدى الطلب الكبير في السوق على الشركات المستقرة والتي تتمتع بتاريخ استثنائي من الإدارة القوية، والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وقد تنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك حيث كان هناك مستثمرون من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومدراء الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك وسيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة التمويل الثنائي القائم والأغراض العامة الأخرى للشركة إضافة إلى دعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.



وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين للصكوك كلاً من بنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري ومصرف عجمان ومؤسسة الراجحي المالية وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وشركة كامكو للاستثمار وبنك وربة. وجاء هذا الإصدار الناجح للصكوك بعد فترة قصيرة من حصول أرادَ وللمرة الأولى منذ إطلاقها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.

يشار إلى أن أرادَ بدأت أعمالها في 2017، وأطلقت منذ ذلك الحين ثلاثة مشاريع ناجحة أعادت صياغة معايير الحياة العصرية في إمارة الشارقة وبقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليار درهم وأعلنت أرادَ في يناير من العام الحالي شراء قطعة أرض شاطئية كبرى في مشروع نخلة جميرا الأيقوني في دبي تماشياً مع مساعي الشركة المعلنة للتوسع في أسواقٍ جديدة.

جديرٌ بالذكر أن أرادَ تسعى لتحقيق زيادة في قيمة عقاراتها المباعة خلال عام 2022 بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 3 مليار درهم كما تعتزم إكمال 4,000 وحدة سكنية خلال هذا العام وباعت الشركة في المجمل قرابة 10,000 وحدة سكنية منذ انطلاقها وبقيمة تزيد عن 7 مليار درهم إوقد أكمل المطوّر العقاري حتى الآن 2,500 منزلاً مع وجود 27,500 منزلاً آخر قيد الإنشاء حالياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news