«غرف دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع «سيتي بنك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «غرف دبي» عن توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع «سيتي بنك» ـ فرع الإمارات، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم الأهداف المشتركة، ويعزز تنافسية مجتمع الأعمال وقدرته على النمو والتطور، وبما يرتقي بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير حلول ومنتجات مصرفية لقطاع الأعمال.

وأوضحت «غرف دبي» أن مذكرة التفاهم تأتي تطبيقاً لاستراتيجيتها باستقطاب الشركات العالمية، وتحفيز مجتمع الأعمال.

ووقع المذكرة المدير العام لـ«غرف دبي»، حمد مبارك بوعميم، والرئيس التنفيذي لمجموعة «سيتي» المصرفية في الإمارات رئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إليسار فرح أنطونيوس.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على وضع آلية للتعاون المشترك في مجال النشاطات والفعاليات والفرص التي تحقق الأهداف المشتركة، وبحث الوسائل لاستقطاب الشركات إلى دولة الإمارات، واستكشاف الفرص لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية وحلول مالية للقطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة.

وأشار بوعميم إلى أن المذكرة الموقعة تعكس رغبة الجانبين في الارتقاء بتعاونهما المستقبلي، بما يوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة لمجتمع الأعمال، وحلولاً متنوعة تنسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية بتوفير بيئة عمل محفزة لنمو الأعمال.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لـمجموعة «سيتي» المصرفية في الإمارات رئيس المجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إليسار فرح أنطونيوس، إن هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة لزيادة الترويج لدبي، وجهة استثمارية، ومقراً للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، وهي بذلك تقع ضمن التزامنا بالمساهمة في تحول دولة الإمارات إلى قوة اقتصادية عالمية، وفي تعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة دبي ودعم رؤيتها المستقبلية

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