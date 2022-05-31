«الأعلى للطاقة» في دبي يبحث تنظيم خدمات تبريد المناطق وغاز البترول المسال

المصدر: دبي - وام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ70 للمجلس الذي عقد عن بُعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

وناقش الاجتماع موضوعات عدة أبرزها استعراض الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض الوضع الحالي لسوق تجارة مواد المشتقات البترولية بعد إدراج السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتي كان لها آثار إيجابية على تحسين ممارسات السلامة، وتقليل المخاطر، إضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما أسهم بتأسيس هيكل تنظيمي داعم لتنظيم القطاع من خلال توحيد الإجراءات مع الموزعين نتيجة تعاون الشركات الوطنية المعتمدة.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استخدام الحلول الخضراء، استعرضنا خلال الاجتماع تعزيز حلول تبريد المناطق المبتكرة التي تمتاز بالكفاءة العالية وتُعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية». وأضاف: «تماشياً مع قرار سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم تداول غاز البترول المسال في إمارة دبي، فقد تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع غاز البترول المسال عن طريق تحفيز الموزعين على الالتزام بالقوانين المعتمدة، والتي كان لها مردود إيجابي في هذا القطاع».وتابع: «الهدف الرئيس من إصدار القرار رقم 3 لسنة 2021 هو وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي، ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، أحمد بطي المحيربي: «اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، وتم اعتماد حزمة إضافية من الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «بعد عقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المختصة، وصلنا إلى المراحل الأخيرة في إكمال منظومة اللوائح الإرشادية لتحسين أداء كفاءة عمليات تشغيل محطات التبريد المركزي، والوصول إلى الكلفة المثالية لضمان سعادة المستهلكين».

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، ناصر بوشهاب.

حلول تبريد المناطق المبتكرة تمتاز بالكفاءة العالية، وتُعد الأقل في الانبعاثات الكربونية.

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