"أبوظبي للإستثمار": مساعدات مالية وغير مالية للتشجيع على تأسيس الأعمال المبتكرة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، عبد الله الشامسي، إن المكتب يقدم تسهيلات ومساعدات مالية وغير مالية للشركات المحلية والأجنبية التي لديها أفكار مبتكرة وتعتمد التقنيات المتطورة في عملها".

وبين في تصريحات صحفية أمس على هامش اطلاق علامة تجارية عالمية لعارضة الأزياء ورائدة الأعمال تايرا بانكس ضمن برنامج أكسس أبوظبي أن المكتب دعم حتى الأن 40 شركة منذ اطلاقه عام 2020.

وأضاف الشامسي أن أبوظبي تطمح أن تكون مقرا لاقتصاد المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وتوفر مساعدات وحوافز للمشاريع المبتكرة لاسيما ما يتعلق بتطبيقات البلوكتشين والويب 3.

وخلال الفعالية أعلنت عارضة الأزياء العالمية السابقة ورائدة الأعمال "تايرا بانكس" عن نيّة علامتها التجارية الفاخرة للمثلجات "SMiZE Cream"، ومقرها لوس أنجلوس، افتتاح أول موقع دولي لها خارج الولايات المتحدة، في الربع الأخير من عام 2022، وذلك في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ويمثل هذا الإنجاز المهم للعلامة التجارية ثمرة التعاون مع برنامج "آكسس أبوظبي"، الذي يحظى بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، ويهدف لدعم النساء ورائدات الأعمال من مختلف شرائح المجتمع غير المدعومة والمشاريع التي تقودها أقليات في الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع وتطوير أعمالهن في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الإمارة..



وكشفت رائدة الأعمال "تايرا بانكس" عن هذا الإعلان أمام حشد من رواد الأعمال وطلاب إدارة أعمال وصناع القرارات والمؤثرين المشاركين في الجلسة الافتتاحية لبرنامج "آكسس غرانتد" (Access Granted)، التي أقيمت في منتجع السعديات روتانا.

وتعقيبا، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، محمد علي الشرفاء: "نحن سعداء جداً بهذا الإعلان ونتطلع إلى الترحيب بالسيدة بانكس وشركة SMiZE Cream ضمن برنامج آكسس أبوظبي، ويسرنا اختيار رائدة الأعمال الناجحة لعاصمة الإمارات كأول وجهة دولية تتوسع فيها شركتها. ويهمنا التأكيد على أن الفرص المتنامية التي تتيحها أبوظبي من خلال ما توفره من لوائح تنظيمية مناسبة ودعم شامل، يمكّن الشركات العالمية من الاعتماد على الإمارة كنقطة انطلاق لتحقيق النمو. كما أن مكتب أبوظبي للاستثمار ملتزم بدعم رواد الأعمال الساعين إلى تحقيق أحلامهم في التوسع الدولي في الإمارة وانطلاقاً منها".

من جانبها، قالت تايرا بانكس: "من الرائع أن أشهد حلم SMiZE Cream يتحقق في أبوظبي، لا سيما وأن رسالة هذه العلامة التجارية تتمحور أساساً حول تحقيق الأحلام والطموحات، وقد تأكدتُ بأن أبوظبي هي المكان المثالي لتقديم هذه الرسالة، إذ أنها مدينة تقوم على الإلهام والابتكار. وأنا سعيدة جداً بأن يتم تحقيق هذا الإنجاز الرائع بالتعاون مع منظمة أسستها امرأة أمريكية من أصول أفريقية، تدعم التوسع الدولي لرائدات الأعمال الطموحات. وأنا ممتنة للسيدة سارة أوموليو وفريقها في برنامج آكسس أبوظبي، على الدعم الكبير الذي وفروه لي لتحقيق هذا الإنجاز. لقد استطعت من خلال هذه الفعالية الرائعة أن أنقل حكاية SMiZE وما تمثله هذه العلامة التجارية إلى الإمارات العربية المتحدة".



وشهدت فعالية "آكسس غرانتد" مشاركة وفد Women of Web3، وهو وفد نسائي بالكامل من رائدات الأعمال في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين وغيرهن من رائدات الأعمال في مجالات الويب 3.0، واللواتي قدمن إلى أبوظبي لاستكشاف فرص التوسع التي يوفرها لهن برنامج آكسس أبوظبي.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح مؤخراً مكاتب في كلٍّ من نيويورك وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، انطلاقاً من التزامه بتوفير الدعم للشركات الأمريكية الراغبة بتوسيع وتطوير أعمالها في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي.



وتم تأسيس برنامج "آكسس أبوظبي" على يد سارة أوموليو، المواطنة الأمريكية المقيمة في الإمارات منذ ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات، والرائدة في مجال التسويق الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط. وتعمل سارة الآن على تمهيد الطريق أمام رائدات أعمال أخريات ودعمهن لتحقيق الازدهار في المنطقة من خلال هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2021، بهدف دعم الشركات التي تقودها النساء والأقليات، لتوسيع وتطوير أعمالهن في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من أبوظبي.

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