"المالية" تطلق دليل الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارة المالية اليوم " دليل الخدمات الرقمية " وذلك لتسهيل وصول المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية إلى جميع الخدمات التي تقدمها من خلال تجربة رقمية سهلة وتفاعلية تتيح لهم الحصول على المعلومات كافة اللازمة لتقديم الطلبات والحصول على الخدمة.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين>

وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري إن الوزارة نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق التحول الذكي لخدماتها بشكل كامل، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، بما يؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في مجالات العمل المالي الحكومي، ويسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمة استثنائية تعزز من أعمالهم وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك انسجاماً مع جهودها لتعزيز سعادة المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات تواصل مباشرة وميسرة في كل الأوقات وأينما كانوا.

وأضاف الخوري " تحرص وزارة المالية على مواصلة إطلاق المشاريع و المبادرات التي تلبي تطلعات وطموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.. ويأتي إطلاق دليل الخدمات الرقمية لتوفير خدمات متميزة ذات جودة وموثوقية عالية لجميع المتعاملين، من خلال تعريفهم بمتطلبات الخدمات وضمان تقديم المعلومات المحدثة باستمرار بناء على مستجدات العمل المرتبطة بذلك، بما يسهم في تعزيز مستوى سعادتهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت".

ويضم " دليل الخدمات الرقمية " لمحة عن استراتيجية وزارة المالية تشتمل على رؤيتها ورسالتها وقيمها لتلبية احتياجات المتعاملين وأهدافها الاستراتيجية وبطاقات الخدمة لـ 20 خدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتعاملين والموردين بجودة وموثوقية عالية، والرد على كافة استفسارات وملاحظات المتعاملين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والتواصل معهم وتلقي اقتراحاتهم، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للجهات الاتحادية فيما يتعلق بالأنظمة المالية والخدمات ذات الصلة بنظام التقارير الذكية وبحيرة البيانات، وخدمة رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين، وخدمة البلاغات السرية بشأن الحالات المشبوهة وغيرها.

تتضمن بطاقات الخدمة توضيحا شاملا و مفصلا لخطوات الحصول على الخدمات المقدمة، والشروط والمتطلبات، والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب، وقيمة الرسوم، ومتوسط مدة إنجاز الخدمة، وفئة المتعاملين المستهدفة، وقنوات تقديم الخدمة وغيرها من المعلومات الأساسية التي يحتاجها المتعامل للحصول على خدمات الوزارة بيسر وسهولة تامة.

تم تصميم الدليل الرقمي التفاعلي بشكل يتواءم مع متطلبات المتعاملين ويوضح خطوات استخدام الخدمات بشكل سهل و واضح فيما تم تعزيز هذه التجربة من خلال الأفلام والفيديوهات التعليمية لكافة الخدمات المقدمة تستعرض الخدمات ومراحل رحلة المتعامل خطوة وبخطوة.

وجرى نشر الدليل عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة باعتبارهما قناتي تقديم خدماتها الرئيسية.

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