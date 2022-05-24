تعاون بين «مبادرات محمد بن راشد» و«دافوس» لتأسيس «المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اتفاقاً مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد نية الجانبين التعاون في إنشاء منصة عالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي التي أسسها المنتدى العالمي، بحيث تسهم المنصة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في دافوس بسويسرا بمشاركة صناع القرار وخبراء الاقتصاد واستشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

كما يجعل الاتفاق من دبي، المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي لمراكز الابتكار الغذائي. ويشمل الاتفاق أيضاً انضمام «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» إلى مجلس الإشراف على مبادرة نظم الغذاء واللجنة التوجيهية لمراكز الابتكار الغذائي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويهدف تأسيس المنصة الدولية لمراكز الابتكار الغذائي، إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي الدولي المشترك في مجال الغذاء، وتبادل المعارف والخبرات والبيانات لتطوير المنظومات المحلية لإنتاج الأغذية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهّل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030؛ وخصوصاً الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع.

وأكد الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، أن «التعامل مع تحديات الغذاء عالمياً يتطلب تفكيراً جديداً، ومسرعات ابتكار عالمية نستطيع من خلالها تطوير حلول غير تقليدية. والتعاون مع (دافوس) سيوفر منصة عالمية للتعاون مع جميع الشركاء».

ولفت القرقاوي إلى أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبتوجيهات صاحب السمو، تعتبر من أكبر المؤسسات النشطة إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة الجوع وتوفير المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً».

بدورها، قالت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: «اعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2018، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، لتطوير منظومة وطنية شاملة تمكّن الإنتاج المستدام للغذاء باستخدام التكنولوجيا في كل مراحل سلسلة القيمة، مع توظيف التقنيات الذكية وتعزيز المبادرات التي ترتقي بقدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، والتعاون بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، يحقق هذه الغاية التي سينعكس أثرها الإيجابي على تطوير الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأضافت: «التعاون الدولي عنصر حيوي لتحديد الاحتياجات الغذائية للدول والمجتمعات خلال السنوات والعقود المقبلة، وهو التوجه الأمثل لتسريع تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات والتقنيات الواعدة في مختلف مجالات الإنتاج الغذائي، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن الغذائي من جهة، ويحافظ على الموارد المائية والبيئية من جهة ثانية».

ووقّع الاتفاق، الذي يمهد لتعاون يستمر لثلاث سنوات ويعزز جهود الطرفين في تطوير نظم إنتاج وتحسين الغذاء عالمياً، كلٌ من الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سعيد العطر، وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، شون دي كليين، في دافوس بسويسرا بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تطوير آليات وتقنيات إنتاج الغذاء عالمياً

أكد الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سعيد العطر، أنها «تدعم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجهود الهادفة لتطوير آليات وتقنيات إنتاج الغذاء عالمياً، وإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي، بما يضمن نقل ونشر المعرفة، ويدعم البحوث والتطوير، ويعزز الأمن الغذائي للدول والمجتمعات، خصوصاً منها الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي والأزمات والتحولات الاقتصادية المتسارعة، وذلك بالاعتماد أكثر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات والعلوم والتكنولوجيا».

وقال العطر: «يعاني 800 مليون إنسان من الجوع حول العالم. والأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية أثّرت بشكل مباشر في سلاسل الإمداد؛ لاسيما في قطاع الغذاء، وأظهرت الحاجة الملحّة إلى تطوير منظومات وخيارات وبدائل لتطوير إنتاج الغذاء على المستويات الوطنية، وتوفير شبكات أمان غذائية مترابطة وفعالة محلياً وعالمياً».

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