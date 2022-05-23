"موديز" ترفع التصنيفات الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفعت "موديز"، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني إلى درجة "A2"، من "A3"، والتصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل إلى "P-1"، من "P-2". كما أبقت الوكالة على التصنيفات الائتمانية للمجموعة عند "نظرة مستقبلية مستقرة".

ويأتي هذا التصنيف الإيجابي مدفوعاً بقرار "موديز" لخدمات المستثمرين، برفع مستوى تقييم الائتمان الأساسي لدى بنك الإمارات دبي الوطني، مما يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، وربحيتها العالية، فضلاً عن تحسن مزيج القروض المتنوعة لديها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: "انه من دواعي سرورنا أن يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بالتقدير من قبل وكالة (موديز) من خلال رفع تصنيفاته الائتمانية إلى درجات متقدمة، وذلك بناءً على قوة ميزانيته العمومية والمرونة التي يتمتع بها في التكيف مع الظروف المتغيرة وتحسن ربحيته. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بتسخير هذه القدرات القوية لديه لدعم خطط الخمسين الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني للدولة وتطوير بيئة الأعمال المحلية وتعزيز مكانة الشركات الإماراتية على النطاق العالمي".

وتتوقع وكالة "موديز" أن يكون لأسعار الفائدة المتزايدة أثر إيجابي ملموس على نمو ربحية بنك الإمارات دبي الوطني. ويعكس هذا الرفع في التصنيفات قوة رأس المال والتمويل والسيولة في المجموعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news