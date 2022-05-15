«غرف دبي»: الإمارات تصنع حاضرها القوي وتبني المستقبل المشرق لأبنائها

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفادت «غرف دبي»، بأن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيد على أن الإمارات ماضية بقوة نحو صناعة حاضرها القوي، وبناء المستقبل المشرق لأبنائها.

وأكدت أن انتخاب سموه تكريس لاستدامة نهج زايد ووفاء لقيم الاتحاد، لافتة إلى أن رجال الأعمال والتجارة والصناعة، يعاهدون سموّه على مواصلة العمل بالهمة والروح العالية نفسها لتحقيق أهداف وتطلعات دولتنا خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأوضحت أن رجال الأعمال على أتم الاستعداد والجهوزية لمواصلة العمل والعطاء، مؤكدة على الالتزام التام والحرص الدائم على توظيف كل الطاقات والإمكانات، وأن نكون الجند الأوفياء الذين يعملون بلا كلل لإعلاء اسم ومكانة دولة الإمارات في المجالات كافة.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، أن «انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو تأكيد على الالتزام بتكريس نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ووفاء لقيم ومبادئ الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات».

وأضاف الغرير: «نعاهد سموّه، على مواصلة العمل بالهمة والروح العالية نفسها لتحقيق أهداف وتطلعات دولتنا خلال الخمسين عاماً المقبلة. ونجدد في هذا اليوم التزامنا التام وحرصنا الدائم على توظيف كل الطاقات والإمكانات، وأن نكون الجند الأوفياء الذين يعملون بلا كلل لإعلاء اسم ومكانة دولة الإمارات في المجالات كافة».

وأكد أن «الإمارات في أيدٍ أمينة، وطموحات أبنائها اليوم في عهدة قائد فذ قادر على المضي بها قدماً نحو كتابة فصل جديد من قصة نجاحاتها التي لا تعرف حدوداً، ونحو تعزيز حضورها العالمي المتميز، وإرساء أسس التنمية المستدامة فيها بما يتماشى مع المكانة الرائدة التي وصلتها اليوم، وبما يخدم الحرص على تميزها وتفوقها في المستقبل».

من جانبه، قال مدير عام غرف دبي، حمد بوعميم، إن «انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيد على أن الإمارات ماضية بقوة نحو صناعة حاضرها القوي، وبناء المستقبل المشرق لأبنائها»، مشيراً إلى أن سموه «رجل مرحلة التطوير والإنجاز».

وقال بوعميم: «ندعو الله أن يوفقه ويسدد خطاه في إرساء القيم الأصيلة والمبادئ التي نستمدها من فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». وأكد أن «رجال الأعمال على أتم الاستعداد والجهوزية لمواصلة العمل والعطاء، وكلنا ثقة وأمل في المضي قدماً نحو المزيد من الإنجازات النوعية التي ترسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة، دولةً متقدمةً ومتطورة على المستويين الإقليمي والعالمي، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أحب شعبه فأحبه الوطن».

عبدالعزيز الغرير:

• «نعاهد محمد بن زايد، على مواصلة العمل بالهمة والروح العالية نفسها، لتحقيق أهداف وتطلعات دولتنا خلال الخمسين عاماً المقبلة».

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