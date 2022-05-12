شراكة بين «طيران الإمارات» و«سياحة أبوظبي» لاستقطاب الزوار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «شركة طيران الإمارات» ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مذكرة تفاهم لتعزيز أعداد الزوار من الأسواق الرئيسة عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة.

وأفاد بيان للشركة، بأن الشراكة الجديدة تأتي في إطار التزام «طيران الإمارات» بترويج السياحة في دولة الإمارات من خلال تنسيق الأنشطة مع الهيئات السياحية الشريكة، مثل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الرئيسة لتشجيع الزوار على تجربة مزيد من الوجهات أثناء إقامتهم في الدولة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في «معرض سوق السفر العربي 2022»، حيث وقعها من جانب «طيران الإمارات»، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عدنان كاظم، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، صالح محمد الجزيري.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «طيران الإمارات» بالتعاون والتنسيق مع الدائرة، على استكشاف وتنفيذ أنشطة ترويجية، إضافة إلى برامج مخصصة لمنظمي الرحلات السياحية وتجارة السفر في الأسواق الرئيسة عبر شبكة «طيران الإمارات»، لتشجيع زيارة أبوظبي أثناء إقامة السياح في دولة الإمارات.

وسيبحث الجانبان أيضاً التعاون في الحملات الإعلانية والتسويقية، وبرامج التعريف بتجارة السفر ووسائل الإعلام في الأسواق الرئيسة، إضافة إلى المسابقات الترويجية. كما ستعمل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على ابتكار منتجات وبرامج فريدة لتسويقها لمتعاملي «طيران الإمارات». وستدعم الناقلة، كذلك، نقل المواد التسويقية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى وجهات مختارة عبر شبكة محطاتها العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا العمل مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، للمساعدة في تعزيز الزيارات. ونحن في وضع جيد لدعم تطوير السياحة في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، من خلال شبكتنا التي تغطي نحو 130 وجهة عالمية، وملتزمون بترويج دولتنا كمركز للسفر والسياحة، بما تضمه وتقدمه الإمارات السبع من مناطق جذب ومجموعة واسعة من التجارب والفعاليات».

وأكد كاظم أن الشراكة مع مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ستعمل على تعزيز النمو المستدام للزوار، وضمان قدرتهم على تجربة المعالم الثقافية الفريدة، والشواطئ البكر، والتنوع البيولوجي الغني في الإمارة، إضافة إلى مناطق الجذب العائلية الحديثة.

من جهته، قال المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، صالح محمد صالح الجزيري: «نتطلع من خلال هذه الشراكة مع (طيران الإمارات) إلى التعاون معاً على ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الوجهات السياحية المفضلة». وأضاف: «تحتضن الإمارة باقة واسعة ومتنوعة من العروض ومعالم الجذب الاستثنائية التي تلبي تطلعات واهتمامات الجميع، من المرح والمغامرة في المدن الترفيهية العالمية، بما في ذلك (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، إلى المتاحف المهمة مثل (اللوفر أبوظبي)، والمنتجعات. ونثق بأن مذكرة التفاهم ستدعم مبادراتنا الرامية إلى مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم».

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