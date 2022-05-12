«طيران الإمارات» ترصد 6 مليارات درهم لتطوير المقصورات وتركيب «الدرجة السياحية الممتازة»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الناقلة سترصد أكثر من ستة مليارات درهم لتطوير مقصورات الطائرات قيد الخدمة حالياً، وتركيب مقاعد الدرجة السياحية الممتازة»، لافتاً إلى أنه «تم البدء بالبرنامج خلال الفترة الأخيرة، حيث شملت عمليات التحديث وإضافة المقاعد لست طائرات».

وأضاف الرضا، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش سوق السفر العربي 2022، أمس، أن «البرنامج سيطال جميع الطائرات من طرازي (A380) و(بونيغ 777) في الأسطول حالياً، على أن يكتمل البرنامج خلال ثلاث سنوات، ليشمل نحو 130 طائرة من الطرازين»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات»، عبر هذه الاستثمارات الكبيرة، تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين. وأوضح أن العملية تستغرق وقتاً بسبب محدودية عدد الحظائر اللازمة لتجهيز الطائرة، إلى جانب انتظار الموردين لتزويدنا بالمقاعد.

وذكر أن «طيران الإمارات» هي أول ناقلة في المنطقة توفر لمتعامليها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، مشيراً إلى أن «درجة المقصورة الجديدة تتضمن مقاعد فاخرة، ومساحة أكبر لتمديد الساقين، وخدمة تضاهي درجة الأعمال على العديد من الناقلات الأخرى، وستتوافر أمام عملاء (طيران الإمارات) المسافرين على الرحلات التي تخدمها طائرات (A380) إلى لندن وباريس وسيدني اعتباراً من الأول من أغسطس».

وقال الرضا إن «مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، منذ قدمناها للمرة الأولى في يناير 2021، لقيت استجابة هائلة وطلباً كبيراً، ولدينا حالياً ست طائرات (A380) مجهزة بهذه المقصورة»، متوقعاً أن تشهد الدرجة السياحية الممتازة طلباً قوياً من المسافرين. وأشار إلى أنه خلال الفترة التجريبية لإطلاق هذه الدرجة، شهدنا إقبالاً من المسافرين على المقاعد.

وذكر أن «مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات (الإمارات A380) بتقسيم الأربع درجات، تقع في مقدمة الدور الرئيس (الأرضي)، وتضم 56 مقعداً، بتوزيع (2-4-2). أما على طائرات (الإمارات البوينغ 777)، فسيجري تركيب ما يصل إلى 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي تقع بين درجة الأعمال والسياحية».

وكشف عن أن «(طيران الإمارات) ستتسلم أول طائرة من طراز (إيرباص (A350) في أغسطس من عام 2024»، مشيراً إلى أنه، وحسب ما أعلنته «بوينغ» سيتم استلام أول طائرة «بوينغ» من طراز (777 إكس) في عام 2025، بعد استكمال عمليات الترخيص من الجهات المعنية. وبيّن أن من الصعب التكهن بموعد استلام الطائرات من طراز «بوينغ 787»، بسبب التأخيرات في التسليم ضمن البرنامج.

وقال الرضا إن «(طيران الإمارات)، أطلقت أخيراً استراتيجية جديدة للضيافة، سترتقي بتجارب المتعاملين التي تقدمها فرقها على الأرض وفي الأجواء إلى آفاق جديدة».

وأضاف: «يشكل البرنامج أحد أكبر مبادرات الناقلة على الإطلاق، التي تستهدف الأفراد والعمليات والمنتجات»، مشيراً إلى أنه «في ظل الجائحة، كانت (طيران الإمارات) تعمل على تصميم هذه الاستراتيجية لوضعها قيد الخدمة، ولم نتردد، حتى أثناء الجائحة، في مواصلة دفع المبادرات إلى الأمام لضمان استمرار التميز الدائم لمتعاملينا».

البرنامج التعليمي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا: «سنطلق البرنامج التعليمي الخاص باستراتيجيتنا الجديدة للضيافة اعتباراً من يونيو»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تعمل على إعداد برنامجها المستقبلي للضيافة اعتماداً على مبادئ مخصصة تعكس تميّزها، وذلك بدعم من خبراء مدرسة (EHL)، المصنفة من بين أفضل مدارس إدارة الضيافة في العالم.

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