61.5 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي ■ وام

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، من حيث القيمة، نحو 61 ملياراً و522 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو 15% عن الفترة نفسها من عام 2021 والتي وصلت إلى 53 ملياراً و514 مليون درهم.

وسجلت الصادرات نمواً بمقدار 35% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 24 ملياراً و449 درهماً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي حققت خلالها 18 ملياراً و107 ملايين درهم، فيما حققت الواردات نمواً بمقدار 5% بقيمة 25 ملياراً و374 مليون درهم مقارنة بنحو 24 ملياراً و169 مليون درهم في العام الماضي، بينما حقق إعادة التصدير 4% نمواً بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 11 ملياراً و698 مليون درهم، مقارنة بـ11 ملياراً و237 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12 ملياراً و83 مليون درهم، بنمو بنسبة 27% مقارنة بتسعة مليارات و491 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 78% بقيمة ثمانية مليارات و403 ملايين درهم، فيما حققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47%، بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نمواً بنسبة 43%.

وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة حسب الدول بنسبة 23% من القيمة الإجمالية، إذ وصلت إلى أكثر من 13 ملياراً و921 مليون درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8% وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من خمسة مليارات و29 مليون درهم، بعدها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 7% وبنحو أربعة مليارات و593 مليون درهم، ثم الصين بنسبة 5% وبقيمة ثلاثة مليارات و52 مليون درهم، والهند بنسبة 5% وبقيمة مليارين و963 مليون درهم.

وقال مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، إن «الخدمات الاستباقية التي أطلقتها جمارك أبوظبي لمتعامليها خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فاعل في نمو حجم التجارة للسلع غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تقدم الإدارة مجموعة من الخدمات الاستراتيجية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لأجل تطوير العمل وتسهيل عمليات التفتيش الجمركي وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة».

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