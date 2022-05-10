«جمارك دبي» تتعامل مع 659 ألف حقيبة لـ515.2 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، أن «جمارك دبي» تواكب ديناميكية دبي وتعزيز مكانتها، مدينة للمستقبل، عبر تطوير أنظمة وبرامج جمركية ذكية تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، لتأمين احتياجات ومتطلبات المتعاملين في أي وقت ومكان، كاشفاً أن «جمارك دبي» أنجزت 381 ألفاً و275 بياناً جمركياً خلال عطلة عيد الفطر 2022.



مركز للتجارة

وقال: «أظهرت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عن هذه التحديات من اضطراب سلاسل التوريد والإمداد، مدى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز العالمية للتجارة في الربط بين الأسواق الدولية، ودعم انتظام سلاسل الامداد».

وتابع: «تبرز دولة الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية يملك إمكانات كبيرة على صعيد تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، ويتميز بكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والجمركية المرتكزة على التطوير الدائم لتطبيقات تقنية المعلومات الذكية، وقد حرصنا في (جمارك دبي) على القيام بمهامنا الحيوية لتعزيز الدور المحوري للإمارات في دعم التجارة العالمية، إذ أنجزت (جمارك دبي) 24 مليون معاملة في العام 2021 مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 50% مقارنة بعدد المعاملات المنجزة في العام 2020 والتي بلغت 16 مليون معاملة»، لافتاً إلى أن نسبة 99.6% من هذه المعاملات أنجزت من خلال الأنظمة الذكية للدائرة، حيث تمكن منصة مساحة العمل الذكية من إنجاز البيان الجمركي في أقل من أربع دقائق.



حركة الرحلات

أضاف مصبح: «تعاملت (جمارك دبي) خلال عطلة عيد الفطر مع 659 ألفاً و101 حقيبة لنحو 515 ألفاً و235 مسافراً على متن 4170 رحلة قادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، في وقت تقوم فيه الدائرة بدور رئيسي في تسهيل وتسريع حركة لمسافرين، إذ اتخذت العديد من الإجراءات في مباني مطار دبي الدولي الثلاثة، ومطار آل مكتوم الدولي، لتسهيل دخول الزوار والسياح».

وقال: «لدينا في إدارة عمليات المسافرين 822 ضابطاً ومفتشاً جمركياً يعملون على تحقيق سعادة المسافرين، بما يرسخ دبي عاصمة السياحة العالمية، كما أنجزت الدائرة إجراءات 19 ألفاً و132 سيارة قادمة إلى الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ودفعت نحو تسهيل الإجراءات الجمركية للأشقاء الخليجين للاستمتاع بإجازتهم في دبي خلال عيد الفطر».



الاستثمارالأجنبي

وثمن المدير العام لجمارك دبي، تبوء الإمارة المركز الأول عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يُعد شهادة ثقة دولية وإنجازاً جديداً يتحقق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أن دبي باتت المركز العالمي المفضل للمال والأعمال، وانطلاق المشروعات وتأسيس الشركات، إذ نجحت في جذب 418 مشروعاً استثمارياً جديداً، وفقاً للتقرير السنوي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.



التجارة الإلكترونية

وأكد أن منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طورتها وأطلقتها «جمارك دبي» والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، تدعم تحفيز شركات التجارة الإلكترونية والشركات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل متعهدي الخدمات اللوجستية (شركات النقل والإمداد)، والشحن السريع، لتأسيس مراكز توزيع لها في دبي، حيث يهدف المشروع إلى تحويل دبي لمركز عالمي للتجارة الإلكترونية، وفق «استراتيجية دبي الإلكترونية»، وتشجيع الشركات والمستثمرين في مجال التجارة الإلكترونية، لتأسيس مراكز إقليمية لهم في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة.

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