اتفاقية تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء

أطلقت شركتا «طيران الإمارات» و«الخطوط الملكية المغربية»، شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لمتعاملي كلا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها، كما تتيح لمتعاملي «طيران الإمارات»، الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء.

وستضيف الناقلتان رموز التسويق الخاصة بهما على رحلات بعضهما بعضاً بين الدار البيضاء ودبي إلى ما مجموعه 209 وجهات مشتركة.



مزيد من الخيارات

وتتيح الشراكة الجديدة أمام متعاملي الناقلتين، مزيداً من الخيارات لحجز رحلاتهم، وربطها بين شبكتيهما، كما توفر لهم أسعاراً أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية. وستتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال royalairmaroc.com وemirates.com ووكلاء السفريات ووكلاء السفر عبر الإنترنت، ومن خلال مكاتب مبيعات التجزئة.

ويمكن لمتعاملي «طيران الإمارات»، بموجب الاتفاقية، الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء، إضافة إلى 63 وجهة دولية، بما في ذلك شبكة واسعة في شمال وغرب ووسط إفريقيا تضم 25 نقطة. كما يمكن لمتعاملي «الخطوط الملكية المغربية» الوصول إلى شبكة «طيران الإمارات» الواسعة خارج دبي، والتي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك 60 مدينة في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وغرب آسيا، والشرق الأقصى.



وجهات متعددة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الملكية المغربية من خلال المشاركة بالرمز، ما يوفر للمتعاملين معنا مجموعة كبيرة من الوجهات داخل المغرب، وخيارات واسعة من النقاط عبر القارة الأفريقية. كما تساعدنا هذه الشراكة على تعزيز شبكتنا، ما يوفر للمسافرين بغرض الترفيه والعمل مزيداً من الخيارات والراحة عند مواصلة رخلاتهم بين كلا الناقلتين».



اتفاقية مهمة

من جانبه، وصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية ورئيسها التنفيذي، عبد الحميد عدو، الاتفاقية مع «طيران الإمارات» بالمهمة، وقال إنها ستسهم في تعزيز الحركة، كما ستوفر لركاب «الملكية المغربية» مجموعة كبيرة من الوجهات، إضافة إلى تجربة متعاملين أفضل، وخيارات أوسع لمواصلة الرحلات، وإنجاز إجراءات السفر، وصولاً إلى الوجهة النهائية، عبر المطارات الدولية التي تغطيها شبكتا خطوط الناقلتين.



خدمة الدار البيضاء

ويأتي إبرام اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة بينما تحتفل «طيران الإمارات» بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمة الدار البيضاء.

فمنذ عام 2002، نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 3.4 ملايين راكب بين دبي والدار البيضاء، وأسهمت في دعم صناعة السياحة والتجارة، ونقل الثقافة والتقاليد المغربية إلى العالم.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً ثماني رحلات أسبوعياً بين دبي الدار البيضاء، في وقت ستطلق فيه «الخطوط الملكية المغربية» خطاً مباشراً يربط الدار البيضاء ودبي بأربع رحلات أسبوعياً.

دبي ـ الإمارات اليوم



184 وجهة عبر العالم

وتبنى الاتفاقية الجديدة للمشاركة بالرمز على شراكة الـ«إنترلاين» التي تجمع بين «طيران الإمارات» و«الخطوط الملكية المغربية»، والتي تمتد إلى عقدين من الزمن.

وتوفر اتفاقية الرمز المشترك لمتعاملي «طيران الإمارات» في جميع أنحاء أفريقيا، خارج محطاتها في القارة البالغ عددها 21 بوابة، إمكانية الاتصال بأكثر من 184 وجهة عبر العالم.

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