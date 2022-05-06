بنوك تبلغ عملائها بزيادة الفائدة على الودائع

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

بدأت بنوك عاملة في الدولة، إبلاغ عملائها بزيادة الفائدة على الودائع المصرفية بذات النسبة التي رفع بها المصرف المركزي في الإمارات الفائدة الأساسية وبواقع نصف في المئة بالتزامن مع رفع مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وبينت بنوك إسلامية في رسائل لها أنه سيتم تعديل الأوزان الاستثمارية لحسابات الإيداع بالمضاربة ابتداء من الأول من مايو الجاري، فيما أفادت بنوك تجارية لـ "لإمارات اليوم" أنه سيتم رفع الفائدة بنسبة نصف في المئة اعتبارا من ذات التاريخ.

وسجل العائد على الودائع في معظم البنوك نسبة 1.25 % قبل الرفع فيما ينتظر أن تصل إلى نسبة 1.75 % كمتوسط بعد إضافة نسبة نصف في المئة التي تم زيادتها من قبل المركزي.

وتترقب الأسواق العالمية رفع الفائدة الأمريكية مجددا أكثر من مرة حتى نهاية العام الجاري لتصل إلى 2 % وذلك بحسب ما أعلن الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى منذ 40 سنة مضت.

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