قصة برج.. «تاج الإمارات» سادس أطول برج في دبي

يقع مبنى «تاج الإمارات» السكني في «دبي مارينا»، وتم تطويره من قبل مجموعة «بن شعفار» للمقاولات. تم تصميم هيكل المبنى من قبل مكتب التصميم والعمارة «دار»، ثم تم منح عملية بناء هذا المبنى لشركة الشعفار للمقاولات العامة.

يشمل المبنى 63 طابقاً، وطابقين سفليين. بدأ بناء هذا المبنى في عام 2005، وتم الانتهاء منه في عام 2008، وحصل على المرتبة 154 ضمن قائمة أطول مباني العالم، بينما حصل على المرتبة 33 على مستوى الشرق الأوسط، وهو سادس أطول برج في دبي.

تم تصميم المبنى ليكون رفيعاً، وليشمل قبة وعموداً هوائياً، الأمر الذي جعله يتميّز عن غيره من الأبراج. ويقع المبنى في منطقة «دبي مارينا»، التي تشتهر بمبانيها السكنية الشاهقة، حيث تقدّم لسكانها نمط حياة فريداً من نوعه. ويضم المبنى شقق غرفتين وثلاث وأربع غرف، ووحدات بنتهاوس خمس غرف، كما يضم عقارات للتملك الحر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news