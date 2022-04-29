ويز إير أبوظبي تطلق رحلات جديدة إلى مدينة صلالة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى صلالة، جوهرة سلطنة عُمان المتلألئة. وتوفر الوجهة الجديدة، الواقعة في أقصى جنوب السلطنة، تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة للسياح والمقيمين في كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان مع فرص للسفر على مدار العام إلى المنطقة شبه الاستوائية. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 39 درهم إماراتي *.

تتمتع صلالة بجاذبيةٍ كبيرةٍ خلال موسم الخريف مع مناخها الرطب وطبيعتها الخضراء بين يونيو وسبتمبر، بالإضافة إلى جمال طبيعي أخّاذ للحياة البرية الغنية الفريدة في المنطقة. وتقع صلالة بمحاذاة شاطئ رملي طويل إلى جانب قربها من الجبال والصحراء، مما يوفر للمسافرين من محبي المغامرة فرصاً مذهلةً للاستكشاف. وبفضل تاريخها العريق كمركز للبخور، تضمن المدينة التاريخية المزدهرة تجربة سفر رائعة مع وجهاتها الفريدة. وتشتهر صلالة بكرم الضيافة العُمانية، وتوفر مناظر طبيعية استثنائية لا مثيل لها في أي مكان آخر في المنطقة مع الجمال شبه الاستوائي لمزارع الفاكهة وأشجار جوز الهند.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تُعد صلالة وجهة سفر فريدة من نوعها، إذ تمتاز بطقس صيفي هو الأفضل في المنطقة وتنوع الحياة البرية. ويحظى المسافرون إلى صلالة بتجربةٍ فريدة في الطبيعة مع خياراتٍ متنوعة للاستكشاف على طول الساحل والجبال. ويسرّنا تقديم مجموعة متنوعة من الوجهات في شبكتنا المتنامية مع تجارب تاريخية وثقافية متميزة بانتظار المسافرين من عشاق المغامرة في صلالة. ونتطلع لانضمامكم إلينا قريباً على متن طائرات الشركة لنتشارك سوية حُبّنا للرحلات المريحة وبأسعار معقولةً".

وعبر سالم بن عوض اليافعي، نائب الرئيس التنفيذي لمطار صلالة، عن سعادته بالخط الدولي المباشر الجديد، الذي يفتح نافذة مباشرة في أبوظبي على أجواء خريف صلالة الماطرة في هذا الوقت من العام، ويسعدني بالنيابة عن جميع الزملاء الترحيب بأولى رحلات طيران "ويز أير" آملاً أن يحقق هذا الخط المباشر الأهداف المرجوة من إنشائه والتي يأتي على رأسها زيادة أواصر العلاقات الثنائية والتجارية والسياحية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحت ظل القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين. وأضاف اليافعي أن موسم الخريف في محافظة ظفار يشهد كل عام زيادة في عدد الزوار مع تدشين خطوط الطيران رحلاتها الى ظفار كون المحافظة تتمتع بطقس سياحي استثنائي خلال الفترة من منتصف يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام، الأمر الذي يشكل موسما سياحيا نشطا مع الطبيعة التي تكسو المكان على مد البصر، اضافة إلى وجود المواقع التاريخية لمواقع أرض اللبان المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط (عُمان) وسانتوريني (اليونان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وساهم تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 وإلغاء الحاجة لإجراء اختبار PCR بتبسيط إجراءات السفر من جديد وتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.

ويُشار إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم أربع طائرات من طراز إيرباص إيه 321 المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

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