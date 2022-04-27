431 مليون درهم صافي أرباح "دبي التجاري" خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية للربع الأول من 2022. وسجل البنك ارباحا صافية مقدارها 431 مليون درهم للربع الأول من 2022 مرتفعة بنسبة 32.6% مقارنة بالربع الأول من 2021. وأدى الإرتفاع في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض، إلى ارتفاع قوي في صافي الأرباح. والجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في السوق قد ارتفعت، مما أدى إلى تعزيز هوامش الربح في الربع الأول. ومن المتوقع أن تسهل النظرة الاقتصادية الإيجابية جنباً إلى جنب مع تحسن الثقة في الأعمال التجارية مزيداً من التحسينات في الأداء خلال عام 2022.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 859 مليون درهم بنسبة 17.5% نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات. وبلغت المصاريف التشغيلية 236 مليون درهم منخفضة بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الرابع 2021. وبلغت الأرباح التشغيلية 623 مليون درهم مرتفعة بنسبة 16.4% مقارنة مع الربع الأول 2021. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 192 مليون درهم منخفضا بنسبة 8.6%.

وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.61% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.46% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 12.00%. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 3.4% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 ليصل إلى 83.2 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90.42%

وفي تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: "لقد وصل بنك دبي التجاري إلى مستوى قياسي في الموجودات بلغ 119 مليار درهم التي تعزى إلى النمو في القروض التي زادت بنسبة 3.4٪ منذ 31 ديسمبر 2021. وبشكل عام ، كان صافي أرباحنا 431 مليون درهم، أعلى بكثير من الفترة المقارنة السابقة على خلفية ارتفاع الإيرادات وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. ويواصل بنك دبي التجاري تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل وهو في وضع جيد للنجاح المستمر للفترة المتبقية من 2022 وما بعده".

وأضاف: "أنا فخور للغاية بتصنيف فوربس لبنك دبي التجاري على أنه البنك الأول في الإمارات العربية المتحدة في تقرير أفضل البنوك العالمية لعام 2022. ويعد هذا تأكيد لالتزامنا تجاه عملائنا. ويعد هذا العام عاما مميزا حيث أن بنك دبي التجاري كان أول بنك يستضيف اجتماع الجمعية العمومية السنوي في إكسبو 2020، مما يعكس التزامنا بدعم الابتكار في دولة الإمارات. إن وعدنا لعملاء بنك دبي التجاري سيشكل الكثير مما نسعى جاهدين لتحقيقه خلال السنوات القادمة وبصفتنا بنكاً يدعم طموحات عملائنا".

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