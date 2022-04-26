«كراكن».. أول منصة عالمية للعملات المشفرة في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن انضمام بورصة «كراكن» العالمية لتداول الأصول الافتراضية.

وتعد «كراكن» أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد استوفت «كراكن» جميع شروط الموافقة من «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي العالمي، للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول، وخدمات «الحافظ الأمين» للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

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