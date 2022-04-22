إعمار للتطوير : 24.500 وحدة سكنية قيد التطوير في محفظة الشركة بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت شركة "إعمار للتطوير، أن لديها 24 الف وخمسمائة وحدة سكنية قيد التطوير في عدة مشروعات في دبي.

وتوقعت الشركة خلال الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة الذي عقدته أمس، تسليم ثمانية آلاف وخمسمائة وحدة سكنية بنهاية 2022.

وتفصيلاً ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء الجيد الذي حقّقته الشركة خلال عام 2021، والذي نجحت بتحقيقه من خلال الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة والتي ساهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب على مدار العام خلال فترة التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد-19.

وخلال الاجتماع، أكّد أعضاء مجلس الإدارة على مواظبة شركة إعمار للتطوير على إنجاز مشاريع عقارية عالية المستوى للعملاء والسكّان على حدّ سواء، مع الحرص على الالتزام بمواعيد التسليم النهائية ضمن الأطر الزمنية المقرّرة.

كما تمّت خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2021 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت شركة إعمار للتطوير (ش.م.ع) مبيعات عقارية بلغت 27.440 مليار درهم (7.471 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 335٪ مقارنة بعام 2020، وصافي ربح قدره 3.244 مليار درهم (883 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس نموّاً بنسبة 96٪ مقارنة بعام 2020. وتواصل "إعمار للتطوير" الحفاظ على حجم مبيعاتها المتراكمة البالغة 28.616 مليار درهم (7.791 مليار دولار أمريكي) والتي سيتمّ الاعتراف بها كإيرادات في السنوات القادمة.



وقامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 4,700 وحدة سكنية في عام 2021 في مواقع رئيسية، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب، وإعمار بيتشفرونت.

ومن المتوقّع أن تقوم شركة إعمار للتطوير بتسليم ما يقرب من 8,500 وحدة سكنية في عام 2022 بالإضافة إلى ما يزيد على 24,500 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً عبر مشاريع عمرانية رئيسية مختلفة في وسط مدينة دبي، وخور دبي، وإعمار الجنوب، وإعمار بيتشفرونت، وغيرها.

وتقديراً للأداء القياسي الذي حقّقته شركة إعمار للتطوير في السنة المالية الماضية، قال محمّد العبّار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "تفخر شركة إعمار للتطوير بكونها رائدة في قطاع التطوير العقاري والبناء، وما زلنا ملتزمين بتسليم مشاريعنا المرتقبة ضمن الأطر الزمنية المحدّدة. إن نجاحنا وأرباحنا السنوية ما هي سوى انعكاس لجهود مساهمينا، والإدارة، وفريق العمل بأعضائه ذوي الكفاءات العالية، ونحن نتطّلع إلى النموّ والنجاح المستمرَّ من خلال الابتكار الرقمي واعتماد مفاهيم تواكب المستقبل بكلّ ثقة."

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