«تنظيم الاتصالات»: 3 ملايين مستخدم للهوية الرقمية في الإمارات بنمو 390%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، محمد الزرعوني، عن وصول عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، من بينهم مليوني مستخدم موثوق لأول مرة.

وأوضح الزرعوني أن «عدد الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية حالياً تجاوز 180 جهة اتحادية ومحلية وخاصة، عبر أكثر من 400 قناة رقمية»، مشيراً إلى أن عدد الشركاء يزداد بشكل مستمر من القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في دبي الرقمية، وسام لوتاه، إن «عدد مستخدمي الهوية الرقمية ارتفع بنسبة 390%، مقارنة بـ2020»، مشيراً إلى أن هناك 185 جهة حكومية وخاصة مزوّدة للخدمات، من خلال الهوية الرقمية، من بينها 113 دائرة حكومية و42 هيئة اتحادية و30 جهة خاصة توفر أكثر من 9000 خدمة للمتعاملين.

وحول إمكانية أن تكون الهوية الرقمية الخيار الوحيد للحصول على الخدمات الحكومية، قال لوتاه، إن «الهدف أن تكون الهوية الرقمية الخيار المفضل للمتعاملين وليس الوحيد»، مشيراً إلى أن استراتيجية حكومة الإمارات تتمثل في توفير خيارات عدة للحصول على الخدمات الحكومية.

من جهتها، قالت مديرة مشروع الهوية الرقمية في تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خولة المهيري، رداًعلى سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إنه «سيتم إتاحة التسجيل في الهوية الرقمية لزوّار الدولة في الربع الثالث من العام الجاري، فضلاً عن إضافة خدمات تطويرية وإضافية جديدة، مثل استخدام بصمة الوجه في خدمات جديدة خاصة بالهوية الرقمية».

وأوضحت أنه «تم تسجيل 700 ألف معاملة فردية بشكل شهري في خدمات الهوية الرقمية خلال 2021»، مشيرة إلى أن المستهدف مليون ونصف المليون معاملة فردية شهريا خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news