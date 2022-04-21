342 مليون درهم صافي أرباح الإمارات الإسلامي في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الإمارات الإسلامي، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 342 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول. كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.90%. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

ولايزال إجمالي الأصول يحافظ على مكانته الراسخة، حيث وصل إلى 70.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية العام 2021. وبلغت الأنشطة التمويلية المدينة 45.2 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 6% عن نهاية العام 2021.

وبلغت ودائع المتعاملين 51.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 9% عن نهاية العام 2021، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 80% من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: "من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن الأداء القوي الذي تمكّن الإمارات الإسلامي من تحقيقه في الربع الأول من عام 2022. فقد نما صافي أرباح المصرف بنسبة 62٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 342 مليون درهم، مدعوماً بنمو بنسبة 14٪ في الدخل وتحسن بنسبة 72٪ في المخصصات".

وأضاف: "فيما تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً إقتصادياً أكبر، تشهد ثقة العملاء أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد انعكس هذا في زيادة الإقبال على منتجات الأفراد، وزيادة الإنفاق باستخدام البطاقات، ونمو ودائع العملاء بنسبة 9٪. لقد كان من دواعي فخرنا المشاركة في إكسبو 2020 دبي، الحدث الأهم والأبرز في الدولة والعالم العربي. كما أن استعراض رؤيتنا التطلعية الرائدة لمستقبل الخدمات المصرفية العالمية من خلال تواجدنا في الموقع "الخدمات المصرفية المستقبلية من بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي"، أتاح لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم استكشاف تجربة معارض مصرفية مبتكرة ومستقبلية قائمة على المفاهيم المتنوعة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور".

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "استمرت الميزانية العمومية للإمارات الإسلامي في الحفاظ على قوتها من خلال تحقيق نمو بنسبة 8٪ في إجمالي الأصول خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 70.1 مليار درهم، مما يشير إلى قوة إمكاناتنا التشغيلية ونهج إدارة المخاطر التحوطي لدينا. وارتفع إجمالي الدخل للربع بنسبة 14٪ ليصل إلى 652 مليون درهم، في حين نمت تمويلات العملاء بنسبة 6٪ لتصل إلى 45.2 مليار درهم. ونحن لانزال نواصل الاستثمار بهدف توسيع نطاق حضورنا وبصمتنا".

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